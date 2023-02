EQS-News: HPS bietet mit Santander maßgeschneidertes Finanzierungsangebot für den Ganzjahres-Stromspeicher picea an

Emittent / Herausgeber: HPS Home Power Solutions AG / Schlagwort(e): Finanzierung

HPS bietet mit Santander maßgeschneidertes Finanzierungsangebot für den Ganzjahres-Stromspeicher picea an



27.02.2023

HPS bietet mit Santander maßgeschneidertes Finanzierungsangebot für den Ganzjahres-Stromspeicher picea an Kreditfinanzierung mit attraktivem Zinssatz.

Laufzeit von bis zu zehn Jahren mit flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten.

Sondertilgungen können in beliebiger Höhe vorgenommen werden. Berlin, 27. Februar 2023 – HPS Home Power Solutions AG, der weltweit führende Anbieter von Ganzjahres-Stromspeichern auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude, bietet über den strategischen Kooperationspartner Santander ab 1. März 2023 eine attraktive Kreditfinanzierung für picea an. Das neue Finanzierungsmodell für den Erwerb einer picea mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren wird über Santander Bank Deutschland realisiert. Damit wird der Markt für den weltweit ersten und in Serie produzierbaren Ganzjahres-Stromspeicher für Gebäude auf Basis von grünem Wasserstoff für weitere Kundengruppen geöffnet.



„Mit der Santander Bank Deutschland wurde ein maßgeschneidertes Angebot für die Finanzierung von picea-Systemen entwickelt. Dies eröffnet vielen Interessenten neue Möglichkeiten, um mit picea die Energiewende im Eigenheim zu vollziehen und sich von steigenden Stromkosten abzukoppeln. Wir arbeiten intensiv daran, die Investitionsschwelle zu senken. Das ist ein wichtiger strategischer Meilenstein zur Erreichung unseres Ziels, den fossilen Energieverbrauch im Gebäudesektor deutlich zu reduzieren und zugleich Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit für unsere Kundinnen und Kunden zu erreichen. Weiterhin ist Santander in ganz Europa mit Niederlassungen vertreten und damit auch ein nachhaltiger Wachstumspartner für die Zukunft“, sagt Zeyad Abul-Ella, Gründer und Vorstandsvorsitzender von HPS.



Jewgeni Elster, Finanzvorstand von HPS ergänzt: „Mit dem neuen Finanzierungsangebot vertiefen wir unsere Kooperation mit Santander. Bislang war Santander für uns ein wichtiger Partner für die Unternehmensfinanzierung. Nun bieten wir mit der Endkundenfinanzierung im Rahmen der Partnerschaft unseren Kundinnen und Kunden eine völlig neue Lösung an. Der Ratenkredit ist nicht nur für viele Personen ein Türöffner, um mit picea den Schritt in die unabhängige und CO 2 -freie Energieversorgung zu gehen. Besonders freue ich mich über die effiziente und digitale Abwicklung für unsere Kundinnen und Kunden ganz einfach über unsere Website.“



Die neue Finanzierungsmöglichkeit gilt zunächst exklusiv für Kundinnen und Kunden, die ihr picea-System direkt bei HPS bestellen. Der Zinssatz für die Finanzierung liegt gegenwärtig bei 5,9 Prozent. Zudem können Sondertilgungen in beliebiger Höhe zu jeder Zeit vorgenommen werden und eröffnen so eine höchstmögliche Flexibilität.



„Der Klimawandel ist eine der größten und drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Dabei nimmt die Energiewende eine Schlüsselrolle ein und der Ausbau erneuerbarer Energien schreitet bereits weltweit voran. Wir müssen jedoch auch nach Lösungen suchen, um den erzeugten grünen Strom noch effektiver zu nutzen – beispielsweise mit Energiespeichern. picea kann hierbei einen relevanten Beitrag leisten. Durch die Partnerschaft mit HPS können wir diese Transformation mit unserer breiten Palette an Finanzierungslösungen für Endkunden unterstützen“, sagt Tobias Niederau, Head of Consumer Financial Service bei Santander Bank Deutschland.



Neben dem neuen Ratenkredit-Angebot können Interessenten eine Reihe von regionalen Förderprogrammen nutzen. Zudem kann der Ganzjahres-Stromspeicher seit dem 1. Januar 2023 ohne Zahlung der Umsatzsteuer sowie mit einer Bundesförderung erworben werden. Mit der neuen Finanzierungsmöglichkeit begegnet HPS dem weiter stark steigenden Interesse.



Über picea und HPS Home Power Solutions AG

HPS ist weltweit führend in der Entwicklung und Produktion von integrierten Energiespeichersystemen auf Basis von grünem Wasserstoff für Gebäude. Mit dem innovativen Ganzjahres-Stromspeicher picea adressiert HPS Schlüsselbereiche der Energiewende. Die an sonnenreichen Tagen erzielten Überschüsse einer Photovoltaik-Anlage werden als grüner Wasserstoff gespeichert und in der dunklen Jahreszeit in Form von Strom und Wärme wieder zur Verfügung gestellt. So können Gebäude ganzjährig mit Solarenergie vom eigenen Dach versorgt werden. Das Berliner Unternehmen wurde 2014 von Zeyad Abul-Ella und Dr. Henrik Colell gegründet. Mit picea hat HPS mehrere renommierte Preise gewonnen, zuletzt den Handelsblatt Energy Award, den Innovationspreis Berlin-Brandenburg und die Sustainability Challenge der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen.



Für weitere Informationen besuchen Sie: www.homepowersolutions.de.



Über Santander Deutschland

Santander Bank Deutschland gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat- und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oder persönlich in der Filiale – Santander hat ein Service- und Produktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zur Baufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrum abdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach.



Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de.



Anfragen an die HPS Home Power Solutions AG

Nils Boenigk (Leiter Unternehmenskommunikation)

Tel.: +49 30 235914-704

E-Mail: nbo@homepowersolutions.de

