EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Mittelfrist-Prognose für die kommenden 3 Jahre

: Die Vectron Systems AG (Vectron), ein führender Anbieter intelligenter Kassensysteme und Cloud-Services, mit Schwerpunkt in den Branchen Gastronomie und Bäckerei, hat zum Jahresbeginn die acardo group AG und die acardo activation GmbH (zusammen acardo) zu 100 Prozent übernommen. Nach Erarbeitung der erforderlichen Anpassungen für die Zulieferungen der acardo zu einer IFRS-Konzernberichterstattung, kann die Gesellschaft jetzt eine gemeinsame Konzernplanung nach IFRS vorlegen. Die Planzahlen für den Vectron-Konzern sehen für die kommenden 3 Jahre wie folgt aus.

Jahr Umsatz EBITDA 2023 EUR 36,0 bis 37,8 Mio. EUR 1,3 bis 2,2 Mio. 2024 EUR 41,0 bis 45,5 Mio. EUR 4,0 bis 6,2 Mio. 2025 EUR 48,8 bis 54,2 Mio. EUR 7,3 bis 9,7 Mio.

Die Planung basiert auf folgenden Annahmen:



Die Gesellschaft geht davon aus, dass der Absatz von Kassensystemen in den kommenden 3 Jahren etwa auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres 2022 verbleiben wird. Bei den digitalen Diensten soll das in den letzten Jahren vorgelegte Wachstum fortgesetzt und durch eine breite Palette an neuen digitalen Produkten weiter forciert werden.



Die Tochter acardo profitiert in den kommenden Jahren generell von der stetig steigenden Couponing-Akzeptanz im Handel und erwartet daher ein spürbares Wachstum beim Umsatz und Ergebnis.







