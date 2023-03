Volkswagen will E-Auto-Anteil schneller steigern

Volkswagen will seinen E-Auto-Verkauf in Europa schneller verstärken als bislang geplant. "Im Jahr 2030 sollen mindestens 80 Prozent aller in Europa ausgelieferten Fahrzeuge vollelektrisch sein", sagte Markenvorstandsmitglied Thomas Ulbrich der "Automobilwoche". Vor zwei Jahren hatte VW noch das Ziel von 70 Prozent ausgegeben.

Weltweit lieferte die Hauptmarke des Konzerns im vergangenen Jahr 330.000 vollelektrische Fahrzeuge aus, was gut sieben Prozent des gesamten Absatzes entsprach. In Europa waren es laut "Automobilwoche" etwas mehr als zehn Prozent.

Ulbrich nannte das neue Ziel "extrem ambitioniert". In China und den USA bleibt VW den Informationen zufolge dabei, einen E-Auto-Anteil von 50 Prozent erreichen zu wollen.

VW in China weit abgehängt

Von diesem ambitionierten Ziel in China ist VW aber noch weit entfernt. Wie vor Kurzem bekannt wurde, liegt der Anteil VWs an den verkauften E-Autos in China bei gerade einmal 2,4 Prozent aller Neuzulassungen. Damit steht VW unter den deutschen Autobauern noch gut da, denn der Anteil von BMW liegt bei 0,8 Prozent und Mercedes kommt sogar nur auf 0,3 Prozent. Die VW-Tochter Audi liegt bei einem Anteil von 0,1 Prozent.

Sollte sich nichts ändern, wird VW den Anschluss in China verlieren. Das wäre eine doppelte Katastrophe: Erstens ist China der weltgrößte Markt für E-Autos. Alleine im letzten Jahr wurden 5,7 Millionen A-Autos zugelassen. Chinesischen Kunden sind die E-Modelle von VW (und von den anderen deutschen Autobauern) zu teuer. Außerdem bemängeln sie die mangelnde Internetverbindung sowie die geringe Reichweite.

Zweitens erarbeitet sich die chinesische Konkurrenz, etwa BYD, einen Vorsprung, den VW nur schwer einholen kann. BYD hat angekündigt, expandieren zu wollen - darunter auch in Deutschland.

Volkswagen muss aufpassen, hier nicht den Anschluss zu verlieren.

(mit Material von dpa-AFX)