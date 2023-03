DAX: Bullen geben Gas

Nach einer anfänglich kleinen Schwächephase in der ersten Tageshälfte entschlossen sich Investoren den DAX ab der Mittagsstunde merklich voranzutreiben und ihn dynamisch auf 15.679 Punkte und somit ein frisches Jahreshoch voranzutreiben. Zeitgleich steigt dadurch die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs aus der seit Anfang Februar laufenden Seitwärtsspanne.

Die Unnachgiebigkeit der Investoren hat sich bereits Ende Februar und Anfang dieses Monats durch dynamische Zugewinne im Bereich der unteren Begrenzung der Handelsspanne angedeutet, ein echter Durchbruch dürfte aber erst bei weiterem Kaufinteresse im heutigen Handelsverlauf gelingen. Hierzu müsste der DAX jedoch eindeutig einen Tagesschlusskurs oberhalb von 15.658 Punkten etablieren, um weiteres Aufwärtspotenzial an 15.736 und darüber an 15.947 Punkte freizusetzen.

Eine überschießende Welle könnte sogar an 16.023 Punkte heranreichen, die Konsolidierungszeit von etwas mehr als einem Monat dürfte hierfür definitiv ausreichend sein. Getragen wird die gute Stimmung hierzulande unter anderem von festen chinesischen Wirtschaftsdaten, aber auch der US-amerikanische Arbeitsmarkt trägt mit seiner robusten Verfassung definitiv zu einer positiven Grundstimmung bei.

Weiter Wirtschaftsdaten folgen heute lediglich noch um 16:00 Uhr mit den Auftragseingängen der US-Industrie per Januar, Impulse könnten eventuell auch von der halbjährigen Anhörung von US-Notenbank-Chef Jerome Powell am Dienstag und Mittwoch ausgehen. Am relevantesten in dieser Woche dürfte jedoch der US-Arbeitsmarkt am Freitag für Anleger werden.