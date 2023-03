dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 07.03.2023 - 15.15 Uhr

Korruptionsverdacht - Durchsuchungen bei Immobilienriese Vonovia

BOCHUM - Razzia bei Deutschlands größtem Immobilienkonzern: Wegen Korruptionsverdachts haben die Staatsanwaltschaft Bochum und das Landeskriminalamt NRW Büros des Bochumer Unternehmens Vonovia durchsucht. Das bestätigte am Dienstag eine Unternehmenssprecherin. Gegen mehrere Mitarbeiter des Konzerns und andere Beteiligte werde wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und Bestechung, der Untreue und des Betruges ermittelt, hieß es bei der Staatsanwaltschaft. Geschädigt worden sei neben dem Bochumer Wohnungsriesen auch noch ein in Süddeutschland ansässiger Wettbewerber. Zuvor hatten der "Westdeutsche Rundfunk" und die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet. Die Vonovia-Aktie sackte als Dax -Schlusslicht zuletzt um rund fünf Prozent ab.

ROUNDUP: VW-Nutzfahrzeugholding Traton optimistisch fürs Jahr - Aktie zieht an

MÜNCHEN - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton geht dank eines dicken Auftragspolsters zuversichtlich in das neue Jahr. So sollen Absatz und Umsatz 2023 um 5 bis 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegen, wie das SDax-Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Experten hatten zuvor eher mit einem stagnierenden oder nur leicht wachsenden Umsatz für 2023 gerechnet. "Eine wichtige Basis ist unser hoher Auftragsbestand, der unsere Jahresproduktion bereits zum großen Teil abdeckt", sagte Finanzchefin Annette Danielski. Die um Sondereffekte bereinigte operative Gewinnmarge erwartet Vorstandschef Christian Levin 2023 zwischen sechs und sieben Prozent vom Umsatz. Die Analystenschätzungen lagen eher am unteren Ende der Zielspanne.

ROUNDUP: Hohe Kosten machen Zulieferer Schaeffler vorsichtig - Aktie sackt ab

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kämpft weiter mit hohen Kosten. Neben Ukraine-Krieg und Lieferschwierigkeiten machen Konzernchef Klaus Rosenfeld auch die hohen Energiepreise Sorgen - und zunehmend auch die Lohnsteigerungen. Ins neue Jahr geht das Unternehmen nach einem Gewinneinbruch 2022 ausdrücklich vorsichtig, auch wenn das Geschäft weiter anziehen sollte. Den Anlegern schmeckte der Ausblick auf die Profitabilität allerdings nicht, die im SDax notierte Aktie der Herzogenauracher fiel deutlich.

ROUNDUP 2: Hellofresh enttäuscht mit Ausblick - Aktie sackt deutlich ab

BERLIN - Der Kochboxenversender Hellofresh blickt nach einem starken Endspurt 2022 nur vorsichtig auf das laufende Jahr. Der Konzernvorstand kann sich bei der Entwicklung des operativen Gewinns sowohl einen Rückgang als auch einen deutlichen Sprung nach oben vorstellen, liegt mit seiner Prognose aber unter den Durchschnittserwartungen von Analysten. Die Vorsicht verwundert, nachdem Hellofresh im Abschlussquartal 2022 ergebnisseitig deutlich besser als erwartet abgeschnitten hatte. Der Aktienkurs brach ein.

ROUNDUP: Zalando will nach Gewinneinbruch profitabler werden - Aktie legt zu

BERLIN - Der Onlinehändler Zalando will nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr seine Profitabilität deutlich verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, das auch den Abbau hunderter Stellen beinhaltet. Die Wachstumsaussichten stuft das über die Jahre mit zweistelligen Zuwachsraten verwöhnte Unternehmen für 2023 jedoch noch als verhalten ein. Im vergangenen Jahr litt Zalando - zuvor noch der Gewinner in der Corona-Krise - unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Investoren zeigten sich am Dienstag zunächst zufrieden mit den Aussagen zur Profitabilität und schickten die Aktie an die Spitze des Dax .

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Shop Apotheke peilt operativen Gewinn an - Aktie sackt ab -ROUNDUP 2: Gea übertrifft Gewinnziel und erhöht Dividende - Aktie legt zu -ROUNDUP: Henkel stellt sich auf anhaltenden Gegenwind ein - Aktie schwach -Gewinnsprung bei Schweizer Schokohersteller Lindt & Sprüngli -Rekordgewinn bei der Lufthansa Technik AG - 4000 neue Jobs -Bundesgericht befragt Zeugen im Prozess um Rosneft-Klage -ROUNDUP: Bundesregierung verschärft Gangart gegen 5G-Zulieferer aus China -ITB/Alltours: Buchungsboom bei Pauschalreisen für Sommer -ITB/Tui Deutschland: Starker Buchungsauftakt zum Jahresbeginn -Kreise: Brenntag erwägt Rückkauf von mindestens fünf Prozent seiner Papiere -Shop-Apotheke-Chef Feltens zieht sich aus persönlichen Gründen zurück -PCA: Chinas Automarkt im Februar erholt -EU-Industriekommissar: Rüstungsbranche muss in Kriegswirtschaftsmodus -Zivilprozess gegen Impfstoffhersteller Biontech verschoben -Prüfung zu Huawei-Technologie bei 5G-Ausbau in Deutschland dauert an -Frankreich beginnt Bau schwimmender Offshore-Windparks -IPO: Hotelgruppe Motel One denkt über Börsengang nach -Sachsen will Allianz der europäischen Halbleiter-Regionen gründen -Airbus-Betriebsrat dringt auf Auftrag für nächste Eurofighter-Tranche -Umfrage: Autoindustrie wieder vorsichtig optimistisch -Bund will bei Netzentgelt-Unterschieden aktiv werden -ROUNDUP: CO2-Label für Pakete? Post fordert Kennzeichnungspflicht für alle -Gewerkschafter: Rechte 'ohne Einschüchterung' in US-Werk von VW -ROUNDUP: Rekord mit bunten Steinchen - Lego auch 2022 mit sattem Gewinn -Sportartikelhändler Decathlon wächst in Deutschland -'Ostthüringer Zeitung' in einigen Gemeinden nur noch digital -Bundestagspetition richtet sich gegen LNG-Terminal vor Rügen -Trotz Streitthemas Ukraine: Weniger Beschwerden an Presserat -Roche sieht in neuem Gesetz Gefahr für die Pharmabranche -Lindner reserviert zu Forderung nach Schutzschirm für Stadtwerke -EU verlängert Frist für Zertifizierung von Medizinprodukten -ROUNDUP: Genossenschaftsbanken mit mehr Gewinn trotz Milliarden-Abschreibungen -Befragung: Besucher kommen gern zum Shoppen nach Frankfurt -ROUNDUP: Sparkassen in Hessen und Thüringen mit weniger Gewinn - Zinswende -Roche steckt 600 Millionen in Standort Penzberg -BGH: Elektroroller-Halter haftet nicht für explodierte Batterie -Debeka-Versicherungen weiter gewachsen und 'verhalten optimistisch' -Warnstreik bei Lufthansa-Tochter Austrian Airlines -Verbände: Klimaneutrales Fliegen wird bis 2050 möglich -Carlsberg-Chef geht in Rente - Suche nach Nachfolger -Vorstand der Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern tritt bald zurück -ROUNDUP 2: Japan zerstört neue Trägerrakete nach Fehlstart - Herber Rückschlag -Warnstreik beim ZDF in Mainz: 'heute' und 'Drehscheibe' betroffen

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha