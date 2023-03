Aktien New York Schluss: Talfahrt der Bankaktien reißt Börsen tiefer ins Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Sorgen um das US-Finanzsystem haben die Wall Street weiter fest im Griff. Nach einem kurzen Stabilisierungsversuch im frühen Handel knüpften die wichtigsten Indizes am Freitag wieder an ihren jüngsten Kursrutsch an und schlossen jeweils mehr als ein Prozent im Minus. Die Furcht vor Kreditausfällen im Bankensektor hatte sich zuletzt wieder verstärkt, nachdem Bemühungen zur Rettung des angeschlagenen Instituts Silicon Valley Bank vorerst gescheitert waren. Positive Impulse vom jüngsten Arbeitsmarktbericht verpufften vor diesem Hintergrund.

Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,07 Prozent auf 31 909,64 Punkte. Auf Wochensicht ergibt dies ein Minus von 4,44 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 1,45 Prozent auf 3861,59 Zähler nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel um 1,38 Prozent auf 11 830,28 Punkte./la/he