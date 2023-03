DAX: Verluste werden abgefangen

Aktuelle Sorgen aus dem Bankensektor ausgehend aus den USA sorgten für einen deutlich schwächeren Handelsstart des deutschen Leitbarometers DAX, dieser konnte sich aber vergleichsweise schnell wieder fangen und holt seine Verluste intraday sukzessive wieder auf. Trotzdem notiert der Index zur Stunde noch gut ein Prozent im Minus.

Ein Blick auf den Chart zeigt den Index aber fortwährend in seiner bisherigen Handelsspanne zwischen 15.150 und 15.706 Punkten, sodass auch von diesem Ereignis keinerlei Impulse ausgehen. Eine gute Sache kann aber aus dem heutigen Kurssturz für das Barometer abgeleitet werden, eine Anfang März gerissene Kurslücke wurde vollständig geschlossen.

Solange allerdings die laufende Handelsspanne zwischen 15.150 und 15.706 Punkte nicht nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis verlassen wird, bleibt die Signallage als neutral zu bewerten, eine Fortsetzung der Seitwärtslage ist daher stark anzunehmen. Außerdem fungiert der EMA 50 nun als Widerstand.

Unterdessen haben die USA Arbeitsmarktdaten für Februar veröffentlicht, zwar hat sich der Stellenaufbau etwas abgeschwächt, allerdings nicht so stark wie erwartet worden war. Im weiteren Verlauf könnte dies noch einmal Zinsängste schüren. Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag werden ab 20:00 Uhr mit dem US-Haushaltssaldo aus Februar erwartet, letzte planmäßige Nachricht des Tages steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report an.