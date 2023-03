Deutschland: Kursverluste zum Start

Auf die kleine Verkaufspanik an der Wall Street hatte der Dax am gestrigen Abend im nachbörslichen Handel kaum reagiert, dies wird heute morgen zum Handelsstart ein Stück weit korrigiert - der Index wird 40 Minuten vor Handelsstart im Bereich 15.410 Punkte getaxt - gut 220 Punkte unterhalb des XETRA-Schlusskurses von gestern. Die Kursverluste zum Handelsstart sind primär auf den Abverkauf an der Wall Street gestern Abend zurückzuführen.

USA: Verkaufsdruck in der zweiten Handelshälfte

Zwei Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche haben am Donnerstag einen Kursrutsch an der Wall Street ausgelöst. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können. Allgemein machen höhere Zinsen Anleihen attraktiver und setzen so spekulative Anlagen wie Aktien oder auch Kryptowährungen unter Druck. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,66 Prozent auf 32 254,86 Punkte und damit auf das Niveau von Anfang November letzten Jahres.

Asien: Schwach

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag deutlich nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Aktienmärkte sorgte auch in Asien für Ernüchterung. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor zuletzt rund 0,8 Prozent. In der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte der Hang-Seng-Index im späten Handel rund 2,2 Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss 1,7 Prozent schwächer. In der laufenden Woche ergibt sich damit aber noch ein Gewinn von fast 0,8 Prozent.

Umstufungen von Aktien:

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 35 (26) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 190 (194) EUR - 'HOLD'

BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 43,00 (43,50) EUR - 'MARKET-PERFORM'

BOFA SENKT ZIEL FÜR SILTRONIC AUF 63 (71) EUR - 'UNDERPERFORM'

DEUTSCHE BANK RESEARCH SENKT HUGO BOSS AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 68 (60) EUR

JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 34,20 (31,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 17 (21) EUR - 'UNDERWEIGHT'