SIGNATURE BANK - Das war es! Auch diese Bank wird abgewickelt!

Im Zuge der Liquidierung der Silvergate Bank fiel auch immer wieder der Name der Signature Bank, die ebenfalls ein Exposure im Kryptobereich hatte. Wie nun am Wochenende bekannt wurde, wird auch diese Bank geschlossen. Ein Einlagensicherungsfonds übernimmt als Verwalter.

Es war aber nicht vorrangig das Krypto-Exposure, das hier belastete (knapp 25 % der Einlagen der Bank stammen aus diesem Sektor), sondern eine Mischung aus erodierenden Anleihekursen und weiter sinkenden Einlagen seitens aller Kunden, also ein ähnlicher Giftcocktail wie bei der SVB. Die Signature Bank ist nach der Silvergate Bank und der Silicon Valley Bank das dritte Finanzhaus innerhalb weniger Tage, das in den USA die Segel streichen muss. Ende 2022 hatte die Signature Bank 110,36 Mrd. USD an Assets und 88,59 Mrd. USD an Einlagen.

Zwei Punkte sind nun wichtig: Wie auch für die anderen Banken, gilt: Alle Einlagen der Bank sind sicher, alle Kunden werden ihre Gelder zurückerhalten. Die Fed tritt hier folglich auf den Plan. Auf der anderen Seite werden die Aktionäre leer ausgehen, ihre Anteile verfallen wertlos. Und wie sieht es mit Anleihen aus? "New policies adopted on Sunday by U.S. banking regulators will "wipe out" equity and bondholders in Silicon Valley Bank and Signature Bank of New York while protecting all customer deposits, a senior U.S. Treasury official said."

Signature Bank-Aktie (Wochenchart)

