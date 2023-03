S&P 500® - Unheilvolle S-K-S-Formation

Die Kursentwicklung der letzten Woche sorgt für einen Schlag ins Kontor beim S&P 500®. Intensiv hatten wir zuletzt die Bedeutung der massiven Haltezone aus der 200-Tages-Linie (akt. bei 3.940 Punkten) und dem ehemaligen Abwärtstrend seit Januar 2022 (akt. bei 3.932 Punkten) diskutiert. Am vergangenen Freitag fielen die amerikanischen Standardwerte dann unter die beschriebene Bastion. Zuvor hatte bereits der Bruch des steilen Erholungstrends seit Herbst vergangenen Jahres für einen faden Beigeschmack gesorgt. Zwei Dinge wiegen aus charttechnischer Sicht besonders schwer: Zum einen der Rückfall in den o. g. Abwärtstrend, zum anderen kann die Kursentwicklung seit Jahresbeginn damit als Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Das rechnerische Abschlagspotenzial aus diesem Trendwendemuster lässt sich auf knapp 300 Punkte veranschlagen. Unter dem Strich befindet sich das Aktienbarometer inzwischen also in schwierigem Fahrwasser. Aus Sicht der Bullen hilft dagegen nur eine zeitnahe Rückeroberung der eingangs angeführten Schlüsselmarken bei 3.932/3.940 Punkten (Fortsetzung siehe hier ).

S&P 500® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart S&P 500®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

