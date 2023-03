ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Eon auf 'Hold' - Ziel 10,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon nach detaillierten Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Nettoverschuldung des Energiekonzerns sei geringer als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Der Mittelpunkt der Zielspanne für den Nettogewinn 2023 liege über der Konsensschätzung./edh/la

