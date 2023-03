Trading-Chance AMD: Geschenke soll man annehmen – wir drehen auf Short

Werbung

Vor gerade einmal elf Tagen hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Aktie des US-Chipherstellers AMD vorgestellt. Aus der da idealen charttechnischen Basis heraus entstand ein derart starker Rallyeschub, dass die Aktie jetzt bereits markttechnisch überkauft und der Gewinn des Trades so hoch ist, dass es sich anbietet, das Geld mitzunehmen die Seiten zu wechseln: Eine Trading-Chance Short.

Dass die Aktie von Advanced Micro Devices, kurz AMD, im Herbst 2022 bei 55 US-Dollar deutlich zu weit gefallen war, ist sicher wahr. Aber dass sie jetzt, nahe der 100 US-Dollar-Marke, immer noch eine Einstiegschance ist, ist sehr zweifelhaft. Zwar avisierte AMD im Zuge der jüngsten, am 31.1. vorgelegten Quartalsbilanz eine Erholung der zuvor unter Druck geratenen Nachfrage. Aber das soll sich im weiteren Verlauf dieses Jahres abspielen und ist eben nur eine Prognose. Und selbst wenn sich bewahrheiten sollte, was die Analysten derzeit prognostizieren, gäbe es auf diesem Kursniveau ein Problem:

Das Analysten-Kursziel ist bereits überboten

Derzeit liegt die Erwartung für den Gewinn pro Aktie im Jahr 2023 bei 3,10 US-Dollar, erst 2024 sollen die Gewinne wieder durchstarten. Aber sogar wenn die für 2024 im Schnitt prognostizierten 4,35 US-Dollar Gewinn pro Aktie wirklich erreicht werden sollten … was in einer derart volatilen Branche wie der Halbleiterindustrie schlicht nicht absehbar ist … wäre die Aktie damit auf dem derzeitigen Kursniveau mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22 nur angemessen bewertet, aber nicht mehr günstig. Auf Basis der 2023er-Gewinnerwartung gilt das mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 31 ohnehin. Warum also jetzt, nach dieser Rallye von 23 Prozent vom Tief des Montags bis zum Donnerstags-Schlusskurs, noch einstiegen?

Zumal dadurch auch schon das derzeit bei 93,80 US-Dollar liegende, durchschnittliche Kursziel der Analysten überboten wurde. Was gerade mit Blick auf die als Folge der deutlich höheren Zinsen kritischer werdende Gesamtsituation der Weltwirtschaft ein Argument wäre, sich den Neueinstieg zweimal zu überlegen. Dazu kommt, dass die Aktie durch diese Kaufwelle markttechnisch heiß gelaufen ist.

Der RSI-Indikator ist überkauft – das bietet die Gelegenheit, die Position zu drehen

Nach der zu Recht positiven Reaktion auf den von AMD mit der Quartalsbilanz mitgelieferten Optimismus für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 kam es zu einem Rücksetzer, der aber im Bereich der Hochs vom November und Dezember und der 200-Tage-Linie aufgefangen wurde. Darauf hatten wir in unsere AMD Trading-Chance Long vom 6. März gesetzt, das hat genau so hingehauen. Aber wir sehen jetzt eben, dass dieser neue Aufwärtsimpuls nicht in normalem, vernünftigem Tempo abläuft, sondern deutlich überzieht:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie ist derart steil nach oben geschossen, dass sich der Kurs bereits der markanten Widerstandszone 104,59 zu 109,50 US-Dollar angenähert hat, die man bestenfalls als mittelfristiges Kursziel sehen könnte. Dabei ist der Relative Stärke-Indikator RSI, der im Chart unten mit eingeblendet ist, in die überkaufte Zone gelaufen. Das passiert selten. Aber wenn es passiert, ist eine Konsolidierung das Mindeste, was man erwarten sollte. In den letzten Fällen, in denen der RSI diese Überhitzungszone erreicht hatte, stellte das bei dieser Aktie ein Topp dar. Und es gäbe derzeit keinen Grund, warum es diesmal anders laufen sollte, daher würden wir den zur Mittagszeit des heutigen Freitags bei stolzen 65 Prozent liegenden Long-Gewinn mitnehmen und auf Short drehen. Achtung: AMD ist eine sehr volatile Aktie, Trades darauf also nur etwas für risikofreudige Trader.

Überhitzung der Aktie zum Seitenwechsel nutzen

Wir haben ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 131,500 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,8. Den Stop Loss würden wir bei 111 US-Dollar in der Aktie ansiedeln, das entspräche bei einem Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0620 einem Kurs von ca. 1,91 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf AMD lautet UL3CN3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 102,00 US-Dollar, 104,59 US-Dollar, 109,50 US-Dollar

Unterstützungen: 88,94 US-Dollar, 79,23 US-Dollar, 77,97 US-Dollar, 75,20 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf Advanced Micro Devices (AMD)

Basiswert AMD WKN UL3CN3 ISIN DE000UL3CN32 Basispreis 131,500 US-Dollar K.O.-Schwelle 131,500 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,8 Stop Loss Zertifikat 1,91 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

