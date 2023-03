DAX® - Lehrbuchmäßiges “reversal”

Über eine zu geringe Volatilität können sich Anlegerinnen und Anleger weiterhin nicht beschweren. So betrug die Hoch-Tief-Spanne auch zu Wochenbeginn fast 500 Punkte. Nach einer Fortsetzung der jüngsten Schwächephase rutschte der DAX® gestern bis auf 14.458 Punkte durch. Doch dann folgte ein bemerkenswerter „Turnaround“. Dank der anschließenden Kursgewinne steht unter dem Strich ein markantes „reversal“ – inklusive der Rückeroberung der wichtigen Barrieren bei 14.800 Punkten – zu Buche. Auch aus Sicht des Point & Figure-Chart spielt dieses Level eine besondere Rolle. Entsprechend wichtig war der Schlusskurs bei 14.933 Punkten. Das gestrige weiße Umkehrmuster besitzt allerdings noch eine weitere Dimension: Nach einer Eröffnung unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 14.741 Punkten) sind die deutschen „blue chips“ dank des „reversals“ wieder in die Leitplanken dieses Volatilitätsindikators zurückgekehrt. In der Vergangenheit sorgte dieses Phänomen oftmals zumindest für eine temporäre Gegenbewegung. Unterstützung könnte diese durch die konstruktive Entwicklung des Nasdaq-100® erfahren (siehe Analyse 2: hier klicken ).

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

