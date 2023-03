Kleine Kaufpanik zum Handelsstart - Banktitel auf Erholungskurs

Gestern kurz nach der Eröffnung gab es eine kleine Verkaufspanik und der Index rutschte zeitweise unter die Marke von 14.500 Punkten. Heute gibt es ebenfalls eine kleine Panik, nur in die andere Richtung: Nach einer größeren Aufwärtskurslücke zum Handelsstart kletterte der Index in der ersten Handelsstunde zeitweise bis in den Bereich um 15.140 Punkte - mehr als 200 Punkte über dem gestrigen XETRA-Schlusskurs von 14.933 Punkten.

Bankwerte im Rebound-Modus

Die gestern zur Eröffnung noch arg gebeutelten Banktitel sind heute (bislang) die größten Gewinner im DAX40-Index: Die Aktien der Commerzbank legen gut 6 Prozent zu, die Titel der Deutschen Bank steigen über 4 Prozent.

Bechtle gefragt nach Kaufempfehlung

Nach einer Empfehlung vom Bankhaus Metzler winkt Aktien von Bechtle das Ende der Kurskonsolidierung. Die Papiere des IT-Dienstleisters kletterten um 3,7 Prozent und nähern sich dem Jahreshoch von Anfang Februar bei 41,77 Euro. Metzler-Experte Oliver Frey rechnet dank der Expansionsstrategie mit anhaltendem Wachstum. Mit seinem Kursziel von 50 Euro traut er den Papieren eine Erholung auf das Niveau von vor rund zwölf Monaten zu.

US-Zinsentscheid im Fokus

Auch die Aussicht auf ein gedrosseltes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank galt als Faktor, der Anleger wieder anlockte. Wenn die Fed am Mittwoch den Zinsentscheid bekannt geben wird, dürfte die Währungshüter wegen der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor vorsichtiger werden, so der Glaube. Laut der Commerzbank preist der Markt nicht einmal mehr einen Zinsschritt um 25 Basispunkte voll ein, sondern sieht nur noch eine kleine Chance dafür.