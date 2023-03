EQS-News: Allterco JSCo: Start der Entwicklung maßgefertigter Shelly-Chips in Partnerschaft mit Halbleiterhersteller Espressif Systems

EQS-News: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung

Allterco JSCo: Start der Entwicklung maßgefertigter Shelly-Chips in Partnerschaft mit Halbleiterhersteller Espressif Systems



23.03.2023

Sofia / München, 23. März 2023 – Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) („Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, erreicht mit dem Entwicklungsstart maßgefertigter Shelly-Chips den nächsten Meilenstein in der Unternehmensentwicklung. Für die Entwicklung ist Allterco eine Partnerschaft mit Espressif Systems (Shanghai) Co., Ltd. („Espressif“) eingegangen, einem führenden Anbieter energieeffizienter Wi-Fi- und Bluetooth-Lösungen. Espressif wird einen Mikrocontroller für den Einsatz in IoT-Geräten der Marke Shelly entwickeln und herstellen. Der maßgefertigte Shelly-Chip wird über einen größeren Speicher verfügen, der zukünftige Verbesserungen und Funktionserweiterungen ermöglicht, einschließlich Netzwerkprotokollen und Standards, die die Vernetzung einer Vielzahl von Smart-Home-Produkten in einem Ökosystems ermöglichen.

Die Marke Shelly ist für ihre innovativen und funktionsreichen IoT-Geräte bekannt. Shelly-Geräte gehören zu den fortschrittlichsten auf dem Markt und bieten Funktionen wie HTTP-Server, Wi-Fi-Range-Extender, und verschlüsselte Kommunikation über SSL/TLC sowie Unterstützung für JavaScript und offene Anwenderschnittstellen (APIs) für Entwicklung und Konnektivität. Im Gegensatz zu vielen anderen Marken ist Shelly mit allen Elektroinstallationen kompatibel und benötigt keinen Hub – eine lokale Internetverbindung ist ausreichend. Darüber hinaus verfügen Shelly-Geräte über einen integrierten Server und können als eigenständiges Gerät im lokalen Netzwerk oder in der Cloud betrieben werden. Dabei bieten Shelly-Geräte ein konkurrenzloses Preis-Leistungs-Verhältnis.

Espressif Systems ist ein führender Anbieter von Wi-Fi- und Bluetooth-SoCs und bekannt für seine ESP32- und ESP8266-SoCs, die in AIoT-Produkten weit verbreitet sind.



Teo Swee Ann, Gründer und CEO von Espressif, sagt über die Partnerschaft mit Allterco: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Shelly, deren technisches und marktorientiertes Know-how Espressif in die Lage versetzt, Innovationen in der Smart-Home-Branche voranzutreiben. Durch die Bündelung unserer Kräfte und Kompetenzen sind wir überzeugt, einen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der IoT-Technologie und zu einer stärker vernetzten Welt leisten zu können."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Allterco JSCo, zur Entwicklung des ersten maßgefertigten Chips: „Shelly, die preisgekrönte Produktlinie für Home Automation von Allterco, ist eine der am schnellsten wachsenden IoT-Marken der Welt mit Geräten, auf bestimmten führenden Online-Marktplätzen sogar die schnellste. Mit der Entwicklung unseres ersten maßgefertigten Chips schalten wir noch einen Gang hoch in unserem Ansatz, immer fortschrittlichere und leistungsfähigere IoT-Geräte mit noch mehr Funktionalität und Leistung zu bieten. Wir wollen dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sein.“



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Allterco JSCo, erklärt weiter: „Espressif ist mit seiner Expertise im Design und der Produktion von Mikrocontrollern der ideale Partner für uns, um gemeinsam einen Shelly-Chip zu entwickeln, der nicht nur die von unseren Kunden gewohnte flexible Lösung für eine modulare und schrittweise Automatisierung nach individuellen Präferenzen bietet, sondern auch Entwicklern und Anwendern völlig neue Möglichkeiten eröffnet.“



Über Espressif

Espressif Systems (688018.SH) ist ein börsennotiertes multinationales, fabrikloses Halbleiterunternehmen, das 2008 gegründet wurde und Niederlassungen in China, der Tschechischen Republik, Indien, Singapur und Brasilien unterhält. Espressif verfügt über ein engagiertes Team von Ingenieuren und Wissenschaftlern aus der ganzen Welt, das sich auf die Entwicklung modernster drahtloser Kommunikations-, Low-Power- und AIoT-Lösungen konzentriert. Espressif hat die beliebten Chips, Module und Entwicklungsboards der Serien ESP8266, ESP32, ESP32-S, ESP32-C und ESP32-H entworfen. Durch die Nutzung von Wireless Computing bietet Espressif umweltfreundliche, vielseitige und kostengünstige Chipsätze. Espressif bietet Lösungen an, die sicher, robust und energieeffizient sind. Durch das Open-Sourcing von Technologie und Lösungen ermöglicht Espressif Entwicklern die weltweite Nutzung von AIoT-Lösungen und die Entwicklung eigener smart-connected Geräte.



Über Allterco

Die Allterco JSCo ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Slowenien, China und den USA und Deutschland. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Allterco an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker A4L.



