FED-Auswirkungen auf DAX, Gold, Euro/US-Dollar, die Aktien von Scout24, Patrizia

Einen Tag nach der US-Notenbankentscheidung FED, die Zinsen um 0,25 Basispunkte anzuheben, verdauen die Märkte diese neuen Rahmenbedingungen am Zinsmarkt. Entsprechende Reaktionen im Goldpreis und dem Euro/US-Dollar besprechen wir daher top aktuell mit Ingmar Königshofen.

Auf den DAX hatte es nur wenig Auswirkungen. Der Leitindex aus Deutschland steht weiter an der Schwelle zur Range, die er im Februar ausgebildet hat. Die Saisonalität spricht jedoch für weitere Stabilität und steigende Kurse Ende März. Genau das werten wir im Chartbild zunächst aus und blicken danach auf einige Einzelwerte im Aktienbereich.

Bei Patrizia Immobilien ist der hohe Zins ebenso bremsend, wie bei den großen Unternehmen Vonovia oder TAG Immobilien, die wir jüngst besprachen. Dies zeigen aktuelle Geschäftszahlen klar auf. Zudem ist es ein Nebenwert, der aber ebenso einmal in dieser Sendung vorgestellt gehört.

Bei Scout24 muss man in der Tat wenig vorstellen, denn viele kennen bereits das Portal Immobilienscout oder weitere Websites, die das Unternehmen aus München erfolgreich betreibt. Dieser Erfolg ist nun auch in der Bilanz deutlich zu erkennen und wird in Form einer höheren Dividende an die Aktionäre weitergegeben. Was zeigt das Chartbild an Chancen auf?

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.