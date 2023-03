Trading-Chance Nasdaq 100: Jetzt könnte man auf der Short-Seite nachsetzen

Werbung

Die Reaktion auf die US-Notenbankentscheidung vom Mittwochabend und die da mitgelieferten Perspektiven und Einschätzungen war beim Nasdaq 100 ein Abwärts-Turnaround. Man bekam nicht, was man sich erhofft hatte. Und die Abwärtswende des Index ereignete sich an einem neuralgischen Punkt im Chart. Eine Gelegenheit, um auf der Short-Seite nachzusetzen.

Wir hatten unsere letzte Trading-Chance auf den Nasdaq 100 am 3. Februar vorgestellt. Eine Trading-Chance Short, die das jüngste Hoch gut erwischt hatte. Zwischenzeitig waren da tadellose Gewinne aufgelaufen, bevor der Index Anfang vergangener Woche durchstartete und das Thema der wackelnden Banken dadurch sozusagen wieder "auspreiste". Aber der gestrige Abwärtsschwenk nach der US-Notenbankentscheidung würde die Chance bieten, hier entweder (für diejenigen, die den Short-Gewinn längst mitgenommen hatten) erneut einen Short-Trade zu installieren oder die bestehende Position mit einem engeren Stop Loss aufzustocken.

Die US-Notenbank konnte nicht mit bullischen Argumenten aufwarten

Was den Marktteilnehmern offenbar sauer aufstieß, war die sehr eingängige Erläuterung der Lage bzw. der möglichen Szenarien der kommenden Monate im Zuge der Pressekonferenz des US-Notenbankchefs Powell. Denn dieser machte sehr klar: Entweder die Lage im Finanzsektor bleibt angespannt, dann wird das zu rigideren Kreditvergabe-Richtlinien führen. Und weniger neue Kredite würden vergleichbar wirken wie höhere Leitzinsen, so dass es dann zwar nicht nötig wäre, weiter allzu forsch an der Zinsschraube zu drehen, Druck auf das Wachstum gäbe es aber dennoch.

Oder aber die Lage im Bankenbereich würde sich schnell beruhigen. Das würde den engen Arbeitsmarkt eng belassen, den Preisanstieg vor allem im wichtigen Dienstleistungsbereich hoch halten und dann eben eher weitere und umfassende Zinserhöhungen erfordern. Kurz: Wie es auch kommen sollte, kurzfristig wäre das für die Unternehmensgewinne problematisch. Vor allem für die vielen stark fremdkapital-orientierten Unternehmen in den Technologiebranchen.

Ausbruchsversuch gescheitert

Das Ergebnis war, wie der Chart zeigt, ein Turnaround nach unten. Zeitweise deutlich im Plus gelegen, schloss der Nasdaq 100 am Ende des Tages mit -1,37 Prozent. Das alleine ist schon ein Dämpfer für diejenigen, die die Bankenkrise und ihre Konsequenzen begraben wollten, bevor sie überhaupt eine echte Krise geworden ist. Aber aus charttechnischer Sicht hat der Index dadurch genau da gedreht, wo er aus Sicht der Bullen besser nicht gedreht hätte, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Dadurch ist der Versuch gescheitert, das markante Februar-Hoch mit Schwung zu überwinden. Und schon dieses Anfang Februar markierte Zwischenhoch war letztlich ein negatives Signal, weil man da nur knapp über das Hoch des Septembers hinauskam, dann die Anschlusskäufe ausblieben und der Nasdaq 100 nach unten abdrehte. Das kann angesichts des Umstands, dass die US-Notenbank keine neuen Argumente für die Bullen lieferte und diese vorherige, anderthalb Wochen währende Rallye so viel Raumgewinn erzeugte, dass man in Sachen Gewinnmitnahmen auf der Long-Seite womöglich nicht lange fackelt, durchaus ein erneuter Wendepunkt sein.

Da das bärische Setup vom Tisch wäre, wenn der Index das gestrige Tageshoch deutlicher überbieten sollte, hätte das Aufstocken bzw. der Rückkauf eines Short-Trades dabei den Vorteil eines relativ eng platzierbaren Stop Loss.

Short nachsetzen und den Stop Loss diesmal enger ansetzen

Wir stellen Ihnen für einen Short-Trade auf den Nasdaq 100-Index ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Dieses Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 15.177,46 Punkten, woraus sich ein Hebel von 5,04 errechnet. Den Stop Loss würden wir bei 13.150 Punkten ansiedeln, das entspräche im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0870 einem Kurs von ca. 18,50 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf den Nasdaq 100 lautet HG00C6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 12.753 Punkte, 12.881 Punkte, 13.721 Punkte

Unterstützungen: 11.695 Punkte, 10.671 Punkte, 10.441 Punkte

Knock-Out Zertifikat Short auf den Nasdaq 100-Index

Basiswert Nasdaq 100 WKN HG00C6 ISIN DE000HG00C60 Basispreis 15.177,46 Punkte K.O.-Schwelle 15.177,46 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 5,04 Stop Loss Zertifikat 18,50 Euro

