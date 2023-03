DAX: Punk-Rock

Kurz nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank FED präsentieren sich die Aktienmärkte noch in Aufruhr und weisen eine entsprechende Volatilität auf. Konsistente Signale gehen aus den Kursbewegungen der letzten Stunden allerdings nicht hervor, sodass sich die Indizes weiterhin auf Richtungssuche befinden. Einen leichten Vorteil muss man allerdings dem Deutschen Aktienindex DAX durchaus zugestehen.

Um allerdings das Blatt noch weiter in Richtung steigernder Kurse umzumünzen, bedarf es eines Kurssprungs auf Tagesschlusskursbasis mindestens über das Niveau von 14.225 Punkten. Anderenfalls würde das Barometer Gefahr laufen, zurück auf 15.000 Punkte zurückzusetzen.

Ein bullischer Vorstoß könnte Kurspotenzial an 15.435 Punkte freisetzen, darüber sogar in den Bereich von 15.542 Zählern.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreise (Kernrate) per Februar präsentiert, dem wurden die Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe per März (vorläufig) hinterhergeschoben. Wie gehabt folgen die europäischen Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr Frankreichs, Deutschlands und der EWU.

Besondere Aufmerksamkeit im heutigen Handelsverlauf dürften dagegen die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus Februar genießen. Um 14:45 Uhr schieb die stärkste Wirtschaftsmacht noch Daten zum S&P-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus dem Dienstleistungssektor per März (vorläufig) hinterher.