Wir kaufen Aktien in Krisenzeiten: Denn wir mögen günstige Einstiegskurse!

Die Aktienwelt360 ist bekannt dafür, dass sie auch in unruhigen Börsenlagen auf der Käuferseite bleibt: Gute Aktien von guten Unternehmen zu günstigen Preisen zu kaufen, das ist genau nach unserem Geschmack. In unserem neuesten Video stellen Chefanalyst Florian König und Chefredakteur Vincent Uhr drei spannende und aussichtsreiche Aktien vor, die sie genau jetzt kaufen. Banken-Krise, Crash, Korrektur oder was auch immer: Nebensächlich bei guten Geschäftsmodellen.

Der Artikel Video: Kaufen in Krisenzeiten: 3 Aktien, die wir jetzt kaufen ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Berkshire Hathaway und Etsy. Florian besitzt Aktien von Berkshire Hathaway, Costco und Etsy. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway und Etsy.

