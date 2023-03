DAX schafft Wochenhoch, Tesla und Netflix in der "Schwebe", Blick auf Fraport und K+S

Der DAX nimmt den Schwung vom Vortag mit und kann sich zum Handelsstart am Dienstag auf 15.250 Punkte bewegen. Dort ist ein Widerstandsbereich aus der Vorwoche verankert. Getragen wird er u.a. vom starken ifo Index, der am Vortag erneuten Optimismus symbolisierte. Ist dies auch am Sentiment zu erkennen, welches wir täglich mit auswerten?

Darüber spricht Andreas Bernstein mit Daniel Saurenz und hat den US-Markt, die Banken und spannende Einzelwerte im Blick.

Wir starten mit den News zu Fraport, die wieder auf voller Kapazität arbeiten können. Der Warnstreik vom Montag ist beendet und sogar im Chartbild sichtbar. Welche Implikationen hat dies mittelfristig?

Dies fragen sich Anleger auch beim Blick auf die Aktien von K+S. Kein typischer Winterwert, sondern auch ein großer Düngemittelhersteller, der im Chartbild einen Boden ausbilden könnte. Erst vor zwei Wochen wurde die Dividende erhöht.

Bei Tesla erhöht sich aktuell leider nur der Marktanteil bei den Zulassungen, die insgesamt aber im Elektroautobereich stagnieren. Damit ist auch das Wachstum bei der Aktie begrenzt. Gebrauchte Teslas sind übrigens vom Wertverfall beachtlich, wie Daniel Saurenz jedoch mitgibt, im Marktumfeld der hochpreisigen Automobile eher Mittelfeld.

Vierter Wert ist die Netflix, die nach der Verdopplung im Aktienkurs nun in eine Konsolidierungsphase kommt. Neue Serien und auch alte Serien, die man durch geschickte Codes erst findet, zeigen wir Ihnen hier im Video neben der Aktienpreisentwicklung auf.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.