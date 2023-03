DAX: Inflation sinkt weiter, aber…

Gute Nachrichten für die Wirtschaft gab es im heutigen Tagesverlauf vonseiten der Inflation, diese lag im März durchschnittlich bei 7,4 Prozent. Allerdings hält sich die Kerninflation nach wie vor hartnäckig, was die EZB durchaus veranlassen könnte, weitere Zinsschritte zu unternehmen.

Die Sorgen um eine Bankenkrise scheinen auf dem Frankfurter Parkett durch die positive Kursentwicklung des Deutschen Aktienindex DAX sichtlich abgenommen zu haben, der Index startete in den heutigen Handel sogar mit einer Kurslücke. Dieses Verhalten spricht von technischer Stärke, oberhalb eines Tagesschlusskurses von 15.435 Punkten wurde der DAX weitere Anstiegschancen in den Bereich von 15.542 Punkten erhalten, darüber in den Bereich der Jahreshochs von 15.706 Zählern.

Allerdings werden häufig derartige Kurslücken auch schnell geschlossen, dies würde im weiteren Verlauf Abwärtspotenzial an 15.342 Punkte bedeuten. Tiefer als der EMA 50 bei 15.221 Zählern sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, dies würde nämlich einen Test der mehrjährigen Unterstützung um 14.818 Punkten sehr wahrscheinlich machen.

Nennenswerte Wirtschaftsdaten werden heute nicht mehr erwartet, einzig die USA melden um 16:30 Uhr noch den wöchentlich erscheinenden DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht.