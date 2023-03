EQS-News: 11880 Solutions AG legt Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 vor: Umsatz trotz schwierigem Marktumfeld auf Vorjahresniveau

EQS-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

11880 Solutions AG legt Ergebnisse des Geschäftsjahres 2022 vor: Umsatz trotz schwierigem Marktumfeld auf Vorjahresniveau



30.03.2023 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Essen, 30. März 2023 – Die 11880 Solutions AG hat im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 56,0 Millionen Euro erwirtschaftet und damit trotz eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds das Vorjahresniveau von 56,1 Millionen Euro halten können. Das EBITDA 2022 lag bei 2,4 Millionen Euro (2021: 5,4 Millionen Euro). Damit lagen beide Ergebnisse am oberen Ende der Anfang November 2022 ausgegebenen Prognose von einem Umsatz zwischen 54,0 und 56,5 Millionen Euro und einem EBITDA von 1,5 bis 2,5 Millionen Euro. Das Digitalgeschäft steuerte 43,7 Millionen Euro (2021: 43,3 Millionen Euro) zum Gesamtumsatz bei und erwirtschaftete ein EBITDA von 2,3 Millionen Euro (2021: 5,2 Millionen Euro). Im Geschäftsjahr 2022 konnten in diesem Segment 1.578 Unternehmenskunden hinzugewonnen werden. Das Segment Telefonauskunft erwirtschaftete bei einem ausgeglichenen EBITDA von 0,1 Millionen Euro (2021: 0,2 Millionen Euro) einen Umsatz von 12,4 Millionen Euro (2021: 12,8 Millionen Euro). Der marktbedingte Rückgang des Anrufvolumens bei der Telefonauskunft setzte sich auch im Geschäftsjahr 2022 fort, konnte jedoch mit einem wachsenden Call Center Services-Geschäft nahezu vollständig kompensiert werden. „2022 war kein leichtes Jahr. Dennoch haben wir deutlich weniger Federn lassen müssen als viele andere Marktteilnehmer. Im Gegenteil: Wir konnten sogar neue Kunden hinzugewinnen, “, sagt Christian Maar, Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. „Auch hinter den Kulissen haben wir als Team im Geschäftsjahr 2022 viel erreicht, denn wir haben einige neue Produkte entwickelt und auf den Markt gebracht, die wir nun im laufenden Geschäftsjahr 2023 wertschöpfen werden. Das ist uns in den ersten Monaten bereits gut gelungen.“ 2023 stehen wieder weitere Produktinnovationen auf der Agenda der 11880 Solutions AG. Vorrangiges Ziel ist jedoch, das laufende Geschäftsjahr profitabel abzuschließen. Darüber hinaus prüft die Gesellschaft fortlaufend sinnvolle Kooperationen und Zusammenschlüsse, um unabhängig und nachhaltig zu wachsen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet die 11880 Solutions AG auf Konzern-Ebene einen Umsatz zwischen 54,8 und 60,6 Millionen Euro und ein EBITDA zwischen 3,3 und 4,3 Millionen Euro. Der Geschäftsbericht 2022 der 11880 Solutions AG steht zum Download bereit unter: https://ir.11880.com/finanzberichte Im Segment Digital wurden die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2021 nachträglich angepasst, s. Geschäftsbericht 2022, S. 74, Konzernanhang, Kapitel 6.3.

Kontakt:

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com Kontakt:Anja Meyer11880 Solutions AGTel.: 0201 / 8099-188E-Mail: anja.meyer@11880.com

30.03.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com