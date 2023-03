Sixt – Mietwagenspezialist überrascht nach starken Zahlen mit Sonderdividende!

Werbung

Das Geschäft beim Mietwagenspezialisten SIXT nimmt nach dem Reopening im Reise- und Touristiksektor wieder deutlich an Fahrt auf. Da viele Menschen die schönste Zeit des Jahres nach der mehr als zweijährigen pandemiebedingten Zwangspause wieder im Ausland verbringen, zieht auch die Mietwagennachfrage an den touristischen Hotspots wieder deutlich an. Entsprechend bieten sich für den Branchenprimus mittelfristig glänzende Aussichten.

Der Autovermieter präsentiert sich so stark wie nie Im Geschäftsjahr 2022 zeigte sich SIXT stärker denn je. Nach vorläufigen Berechnungen steigerte der internationale Mobilitätsdienstleister den Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 34,3 % auf 3,07 Mrd. Euro. Zu diesem Wachstum trugen alle drei Segmente – Europa, Nordamerika und Deutschland – bei. SIXT hat besonders von den anhaltend günstigen Marktbedingungen bezüglich Mietwagennachfrage und Preisgestaltung profitiert. Trotz erheblicher Investitionen in Wachstum und Qualität stieg auch das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) deutlich auf den Rekordwert von 550,2 Mio. Euro an und lag damit 24,4 % über dem Vorjahresniveau und 78,5 % über dem Niveau von 2019. Fahrzeugflotte soll deutlich ausgebaut werden! Trotz der Lieferkettenprobleme bei vielen Fahrzeugherstellern konnte SIXT seine globale Mietwagenflotte in seinen wichtigsten Absatzmärkten im Vergleich zu 2021 um durchschnittlich mehr als 10 % steigern. Dies liegt vor allem an den langjährigen guten Geschäftsbeziehungen zu allen namhaften Automobilherstellern. Der Anteil von Premiummarken (BMW (inkl. Mini), Audi und Mercedes-Benz) an der Gesamtflotte machten 2022 rund 57 % aus und blieben somit auf konstant hohem Niveau. Auch der Anteil von E-Fahrzeugen (inkl. Plug-in-Hybrid und Mild-Hybrid) wurde auf 14 % gesteigert und bestätigt dadurch die Ziele von SIXT, bis 2030 einen E-Flottenanteil von 70 bis 80 % zu erreichen. SIXT besticht durch eine clevere Marketingstrategie und treibt die Internationalisierung voran Besonders in den USA konnte das Münchner Unternehmen mit einer besonderen Marketingkampagne auf sich aufmerksam machen. Die Kampagne hat sich unter dem Namen „Rent THE Car“ am Markt positioniert und bezieht sich damit auf die geläufige amerikanische Bezeichnung „Rent a car“. Da die Kampagne neben den typischen TV-Kanälen auch am Times Square in New York geschaltet wurde, konnte SIXT die Markenbekanntheit infolge der Kampagne deutlich steigern. Die USA sind dabei auch der am schnellsten wachsende Markt für SIXT. So konnte das Unternehmen den Umsatzanteil in den USA seit 2019 verdoppeln. Erfolgreich ist für SIXT auch die Expansion nach Kanada verlaufen. Seit dem Juli 2022 ist das Mietwagenunternehmen in diesem Milliardenmarkt präsent und erhofft sich hier Synergieeffekte mit dem US-Geschäft. Der Auslandsanteil am Konzernumsatz nahm im Vorjahresvergleich von 67,2 auf 71,4 % zu. Sixt erwartet Rekordumsatz im Jahr 2023! Im ersten Quartal 2023 ist laut SIXT eine Steigerung des Konzernumsatzes um 10 bis 25 % im Vergleich zum Vorjahr (Q1 2022: 580,8 Mio. Euro) zu erwarten. Beim Vorsteuergewinn rechnet SIXT hingegen vor allem aufgrund der deutlich gestiegenen Marketingausgaben für die Werbekampagne in den USA mit einem deutlichen Rückgang auf 20 bis 40 Mio. Euro. Im Vorjahresquartal hatte man unter anderem dank deutlich geringerer Personalkosten mit 93,5 Mio. Euro einen deutlich höheren Vorsteuergewinn eingefahren. Da die Mietwagennachfrage weiter anzieht, geht SIXT für das laufende Fiskaljahr 2023 erneut von einem deutlichen Umsatzanstieg aus. Angesichts der zu erwartenden höheren Marketingausgaben dürfte der Vorsteuergewinn laut der von SIXT offerierten Prognosespanne von 430 bis 550 Mio. Euro im jedoch im besten Fall das Vorjahresniveau (2022: 550,2 Mio. Euro) erreichen. SIXT überrascht mit Sonderdividende! Von dem unerwartet starken Abschneiden im Jahr 2022 werden auch die Aktionäre profitieren. So wird man die Dividende je Stammaktie von 3,70 auf 4,11 Euro je Aktie anheben und außerdem eine Sonderdividende von 2,00 Euro je Aktie ausschütten. Damit weist SIXT eine Dividendenrendite von 5,0 % auf. Auch fundamental ist SIXT weiterhin attraktiv bewertet. Zwar rechnet der Analystenkonsens für 2023 mit einem EPS-Rückgang auf 7,28 Euro. Allerdings wird der Gewinn je Aktie im Jahr 2024 laut Schätzungen von FactSet auf 7,99 Euro anziehen, womit das KGV auf 16 sinken würde. Produktidee: Aktienanleihe Classic auf SIXT SE Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Aktienanleihen Classic. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert SIXT SE zur Verfügung. Ein Beispiel ist eine Aktienanleihe Classic mit der WKN: DW9376, die am 22.03.2024 fällig wird (Rückzahlungstermin). Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts SIXT SE an der maßgeblichen Börse am 15.03.2024 (Referenzpreis) auf oder über dem Basispreis, erhält der Anleger den Nennbetrag von 1.000,00 EUR. 2. Liegt der Referenzpreis unter dem Basispreis, erhält der Anleger eine durch das Bezugsverhältnis bestimmte Anzahl von Aktien des Basiswerts. Die DZ BANK liefert keine Bruchteile von Aktien. Für diese erhält der Anleger eine Zahlung eines Ausgleichsbetrags. Dieser entspricht dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bruchteil des Basiswerts. Ein Zusammenfassen mehrerer Ausgleichsbeträge zu Ansprüchen auf Lieferung von Aktien des Basiswerts ist ausgeschlossen. Anleger erleiden einen Verlust, wenn der Wert der gelieferten Aktien des Basiswerts am Rückzahlungstermin zzgl. des Ausgleichsbetrags und der Zinszahlung unter dem Erwerbspreis der Aktienanleihe liegt. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Die vorliegend beschriebene Aktienanleihe Classic richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 22.03.2024 haben und davon ausgehen, dass der Basiswert SIXT SE am 15.03.2024 auf oder über 110,00 Euro liegen wird. Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar . Stand: 30.03.2023, DZ BANK AG / Online-Redaktion

AKTIENANLEIHE CLASSIC 11,5% 2024/03: BASISWERT SIXT DW9376 Quelle: DZ BANK: Geld 31.03. 09:56:53, Brief 31.03. 98,25 % 98,38 % -0,08% Basiswertkurs: 121,80 EUR Geld in % Brief in % Diff. Vortag in % Quelle: Xetra , 09:35:11 Basispreis 110,00 EUR Abstand zum Basispreis in % 9,69% Zinssatz in % p.a. 11,50% p.a. Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 9,091 Max Rendite in % p.a. 13,33% p.a. Seitwärtsrendite in % 12,86%

