DAX: Neue Jahreshochs im Visier

In der abgelaufenen Handelswoche haben sich Indizes rund um den Erdball Richtung Norden in Bewegung gesetzt und am letzten Tag sogar äußerst dynamische Kurszuwächse verzeichnet. Man schaue sich einmal die Tageskerze vom Dow Jones Index an. Währenddessen steuert das heimische Leitbarometer zielstrebig auf seine Jahreshochs zu und könnte diese sogar sehr bald übertreffen.

Die zu Donnerstag gerissene Kurslücke hat weitere Käufer beim DAX-Index mobilisiert und zum Ende der abgelaufenen Woche Kursgewinne an 15.659 Punkte und damit knapp die Jahreshochs aus Anfang Februar erlaubt zu vollziehen. Größeres Aufwärtspotenzial als 15.810 Punkte ist allerdings nicht vorgesehen, die angesprochene Kurslücke dürfte sehr bald schon wieder geschlossen werden.

Ein solcher Fall wäre dementsprechend mit Abschlägen auf 15.342 Punkte verbunden, allerdings erst bei einem nachhaltigen Tagesschlusskurs unterhalb von 15.475 Punkten. Anschließend könnte es dann weiter in Richtung der Rekordstände aus 2021 raufgehen.

Wie gewohnt stehen zu Beginn eines neuen Monats Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda, Japan hat in der Nacht zum Montag mit Daten zum verarbeitenden Gewerbe per März (endgültig) den Anfang gemacht. Über dies wurde auch der Tankan-Report nicht verarbeitendes Gewerbe Q1 veröffentlicht. China hat sich dem ebenfalls angeschlossen. In Europa startet Frankreich um 8:45 Uhr mit seinem Staatshaushalt aus Februar durch, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr ziehen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU bei den Einkaufsmanagerindizes nach.