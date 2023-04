EQS-Adhoc: Jahresergebnis 2022 der Vita 34 AG wesentlich von Impairment auf Firmenwerte geprägt

EQS-Ad-hoc: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Jahresergebnis 2022 der Vita 34 AG wesentlich von Impairment auf Firmenwerte geprägt



06.04.2023 / 20:39 CET/CEST

Jahresergebnis 2022 der Vita 34 AG wesentlich von Impairment auf Firmenwerte geprägt Leipzig, 6. April 2023 – Im Rahmen der Konzernabschlussprüfung 2022 wurde heute vom Konzernabschlussprüfer PwC die Prüfung der Impairment-Tests der Firmenwerte materiell abgeschlossen. Daraus ergibt sich ein nicht liquiditätswirksames Impairment in Höhe von insgesamt 13,8 Mio. EUR, das sich zu einem wesentlichen Teil aus dem deutlich gestiegenen Marktzinsniveau ergibt. Dieser Umstand wird das Jahresergebnis 2022 der Gesellschaft deutlich belasten. Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen wird sich der Konzernumsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 68,9 Mio. Euro und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf -3,6 Mio. Euro belaufen. Der Konzernumsatz wird damit in der Mitte der Prognosebandbreite von 65 bis 72 Mio. EUR und das EBITDA am oberen Ende der Prognosebandbreite von -6,0 bis -3,0 Mio. EUR erwartet. Aufgrund des Impairments ist jedoch davon auszugehen, dass das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei -27,3 Mio. Euro liegen wird und mithin - so wie auch alle nachfolgenden Ergebniskennzahlen - deutlich unter Markterwartung. --- Ende der Insiderinformation gem. Art. 17 MAR ---



Den vollständigen Geschäftsbericht 2022 wird die Gesellschaft planmäßig am 28. April 2023 veröffentlichen. Kontakt:

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Vita 34 AG

Telefon: +49 (0341) 48792 - 0

Mobil: +49 (0174) 9091190

E-Mail: ingo.middelmenne@vita34.de Unternehmensprofil Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit Abstand die führende Zellbank Europas und die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und sonstigem postnatalen Gewebe an. Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut sowie von aus Fettgewebe gewonnenen Stammzellen anzubieten. Körpereigene Zellen sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und werden bei Temperaturen um minus 190 Grad Celsius am Leben erhalten. Rund 700.000 Kunden aus mehr als 30 Ländern haben bereits mit mehr als 850.000 Einheiten eingelagerter biologischer Materialien bei Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt. 06.04.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

