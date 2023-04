Geduld und Durchhaltevermögen: Langfristiger Erfolg beim Investieren | Börse Stuttgart | Aktien

► Darum geht's im Video: Wie schafft man sich eine solide Basis für die Zukunft? Albert Warneke spricht über die Grundlagen erfolgreicher Aktienanlagen, die Bedeutung von Zielen und Strategien im Leben und erklärt, wie man Schwankungen an der Börse übersteht und langfristig investiert. Mehr über die Chancen und Funktionen von Indizes, wie man Trends erkennt und ihnen folgt und wie wichtig Transparenz an der Börse ist, erfahrt ihr in diesem Video.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

05:01 ► Ziel ist es nicht, reich zu werden, sondern nicht arm zu sterben

06:03 ► Langfristig investieren: Finanzielle Freiheit und Zeit für das Wesentliche schaffen

07:15 ► Großwetterlage entscheidet über Börsenerfolg: Analyse vergangener Regimes der Aktienwelt

10:47 ► Mit welchen Assetklassen umsetzen? Analyse vergangener Volatilitäten

19:13 ► Ihre Möglichkeiten: Aussitzen, verwässern, unkorrelierte Anlageklassen

47:47 ► Bauplan für ein wohl-temperiertes Portfolio

52:13 ► Fazit



