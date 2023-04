Nach einer uninspirierten ersten Handelshälfte gab es dann am Nachmittag ordentlich Bewegung im deutschen Leitindex. Nach leicht schwächer als erwarteten US-Konsumentenpreisen stieg der Index wie am Vormittag vermutet auf neue Jahreshochs oberhalb von 15.800 Punkten.

Das Tageshoch wurde gut 5 Minuten nach Veröffentlichung der Daten markiert, im Anschluss wurde die komplette Rallybewegung wieder abverkauft. Am Ende des Tages stand ein überschaubares Plus von gut 30 Punkten auf 15.696 Punkte zu Buche - um 14:35 Uhr hatte der Index noch nördlich der 15.800er Marke notiert.

Daimler Truck Tagesgewinner

Tagesgewinner im Dax40 waren die Titel von Daimler Truck - die Aktie legte gut 4 Prozent zu im Tagesvergleich, siehe dazu auch die ausführliche Betrachtung von heute Vormittag.

Merck unter Verkaufsdruck

Tagesverlierer mit einem Abschlag von über 7 Prozent waren die Anteilsscheine von Merck KGaA, die Details dazu gibt es hier in der Videoanalyse.

Ölpreise ziehen erneut an

Die Ölpreise sind am Mittwoch durch einen schwächeren US-Dollar gestützt worden. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 86,86 Dollar. Das waren 1,25 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 1,09 Dollar auf 82,60 Dollar.

Gestützt wurden die Ölpreise durch einen schwächeren Dollarkurs. Die US-Währung geriet deutlich unter Druck, nachdem die Inflationsrate in den Vereinigten Staaten im März stärker als erwartet gefallen ist. So wurde die Erwartung an weitere Zinserhöhung gedämpft und der Dollar belastet. Ein schwächerer Dollarkurs macht Rohöl für Anleger in anderen Währungsräumen günstiger und stützt so die Nachfrage. Die in den USA in der vergangenen Woche überraschenderweise gestiegenen Rohöllagerbestände belasteten die Ölpreise in diesem Umfeld nicht. Die Ölförderung legte etwas zu. (mit Material von dpa-AFX)