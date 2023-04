Merck: Vorsicht eingepreist!

Der Pharma- und Chemiekonzern Merck-KGaA rechnet aufgrund des anhaltenden Kostendrucks damit, dass das bereinigte operative Ergebnis für das erste Quartal 2023 im schlechtesten Fall moderat zurückgehen, höchstens aber stabil bleiben wird. Das Jahr 2023 werde herausfordernd, zumal sich dazu der Markt für Halbleiter abschwäche. In diese vorsichtige Prognose reiht sich auch die Enttäuschung bei der Studie über das Multiple-Sklerose-Mittel Evobrutinib ein. Der Therapiebeginn mit Evobrutinib wird bei neuen Patienten in den USA pausiert, die Phase-III-Studien zu Evobrutinib mit abgeschlossener Patientenaufnahme werden fortgesetzt. Die Marktteilnehmer reagierten am 12. April mit einem Abverkauf, wodurch der Kurs intraday um rund 7,4 Prozent einbrach.

Zum Chart

Durch den siebenprozentigen Rückgang gestern nähert sich der Kursverlauf der Unterstützungszone rund um die Marke bei 158,25 Euro. Im übergeordneten Bild wurde der Aufwärtstrend - beginnend mit dem Tief vom März 2020 - im Januar 2022 beendet. Summa summarum wurde in dieser Zeitspanne ein Kursplus von 200 Prozent markiert. Es folgte eine Konsolidierung, die ab März 2022 in eine Seitwärtsrange übergegangen ist. Eben jene Supportgrenze dieser Range bei 158,25 Euro wird aktuell im Zuge des gestrigen Abverkaufs getestet. Gemessen vom All Time High am 30. Dezember 2021 ist in der Spitze ein Verlust von rund 30 Prozent angelaufen. Der Verkaufsdruck könnte jetzt vor dem Hintergrund der längeren Konsolidierung nachlassen, nachdem schon etwas Vorsicht der Marktteilnehmer in den Kursen enthalten ist. Mit einem unmittelbaren Rebound in den nächsten Tagen ist nicht zu rechnen, dennoch könnte der Kurs eine Seitwärtsphase ausbilden. Auf dieser Basis sind dann wieder Kursanstiege möglich. JPMorgan belässt Merck-KGaA auf 'Overweight' mit dem Ziel 250 Euro.