Plattform-Aktien geben leicht nach

In einer Woche, in der die Märkte auf die richtungsweisende Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank warten, haben die Plattform-Aktien leicht verloren. Die Unsicherheit ist aktuell hoch, ob die straffe Zinspolitik in Verbindung mit einer Bankenkrise nicht doch noch zu einer harten Landung der US-Ökonomie führen wird. Dass Apples Mac-Sparte im ersten Quartal deutlich weniger Umsatz als im Vorjahr erzielt hat, wird an der Börse auch als möglicher Vorbote schwacher Quartalszahlen gesehen. Sollten die Inflationswerte aber weiter kräftig sinken, könnte die US-Notenbank die Phase steigender Zinsen beenden – und damit den Plattform-Aktien Rückenwind geben.

Aufsteiger der Woche ist die amerikanische Fahrzeugplattform RumbleOn, deren Aktie mehr als 50 Prozent zugelegt hat. Die Geschäftszahlen hatten ein starkes Wachstum ergeben, das um 45 Prozent über den Erwartungen lag. RumbleOn hat sich auf den Online-Kauf, Verkauf und Tausch von Gebrauchtfahrzeugen, insbesondere Motorrädern, konzentriert. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seitdem seine Dienstleistungen auf Autos, Lastwagen, Boote und Freizeitfahrzeuge erweitert.

Zum Verlierer der Woche mutierte Contextlogic (Wish), nachdem das Unternehmen bekanntgegeben hat, 30 Aktien zu einem Anteilsschein zusammenfassen zu wollen, um regulatorische Anforderungen der Börse zu erfüllen. Die Aktie hatte zuvor ein Jahrestief erreicht und befindet sich seit Anfang 2021 in freiem Fall.