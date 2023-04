SYMRISE - Es liegt was in der Luft

Symrise AG - WKN: SYM999 - ISIN: DE000SYM9999 - Kurs: 102,050 € (XETRA)

Der imposante langfristige Aufwärtstrend der Symrise-Aktie wurde erst nach einem neuen Rekordhoch bei 132,65 EUR unterbrochen und von einer seit Anfang letzten Jahres andauernden Korrektur abgelöst. Diese verlief bisher oberhalb der langfristigen Aufwärtstrendlinie und konnte zudem im Bereich der 61,8 %-Retracementmarke der letzten großen Aufwärtstrendphase bei 94,67 EUR regelmäßig durch starke Erholungsphasen unterbrochen werden.

Trendwende bei Ausbruch aus dem großen Keil

Eine solche Erholungsphase setzte auch im März ein und trieb die Aktie über den Zwischenwiderstand bei 100,95 EUR an. Damit nähert sich der Wert aktuell der oberen Begrenzungslinie der keilförmig zulaufenden Korrekturphase.

Steigt die Aktie von Symrise jetzt also auch über die 105,50-EUR-Marke an, dürfte die Erholung bis an die Hochs aus dem Januar bei 108,00 und darüber an den Widerstand bei 115,65 EUR führen. Sollte dieser nach einer Korrekturbewegung ebenfalls überschritten werden, könnte die Aktie wieder bis 120,00 EUR klettern. Gleichzeitig wäre damit auch die Korrekturphase der letzten knapp eineinhalb Jahre beendet.

Der bullische Grundtenor wäre erst bei einem Unterschreiten von 97,46 EUR, dem Tief der letzten Woche, gestört. In der Folge könnte die Aktie ein weiteres Mal bis an den Support bei 94,60 EUR durchgereicht werden.

Symrise Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)