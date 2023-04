EUR/USD klettert auf 12-Monatshoch nach Produzentenpreisen

Nach den unter den Erwartungen vermeldeten US-Produzentenpreisen geriet der US-Dollar am Nachmittag unter Verkaufsdruck, EUR/USD stieg entsprechend an und kletterte über die Marke von 1,1060 USD.

Auf diesem Niveau hatte das Währungspaar zuletzt vor über einem Jahr - Anfang April 2022 - notiert. Der Goldpreis legte am Nachmittag ebenfalls kräftig zu und stieg über 2.040 USD je Feininze.

Preisauftrieb schwächt sich ab

In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im März stärker als erwartet abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten einen Anstieg um 3,0 Prozent erwartet. Im Februar hatte die Rate noch bei revidierten 4,9 Prozent gelegen (zunächst +4,6 Prozent).Im Vergleich zum Vormonat sanken die Erzeugerpreise im März um 0,5 Prozent. Hier war eine Stagnation erwartet worden.

Ohne Energie und Lebensmittel stiegen die Erzeugerpreise auf Jahressicht im März um 3,4 Prozent. Auch in dieser Abgrenzung schwächte sich der Preisauftrieb deutlich ab. Im Februar hatte die Jahreskernrate 4,8 Prozent betragen. (mit Material von dpa-AFX)