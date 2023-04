Netflix dreht nach Kursrutsch ins Plus | Aussichten nicht so schlecht, wie auf den ersten Blick.

Direkt zum Video auf YouTube

00:00 Intro

00:20 Netflix-Ergebnisse

03:25 Warum NFLX nicht so schlecht ist

04:15 NFLX mit mehr Aktienrückkäufen

07:50 Hollywood-Autoren planen Streik

08:50 United Air schlägt Ziele

10:00 Fondsmanager extrem pessimistisch

15:10 Netflix holt Verluste auf

16:00 Was lief heute, und was nicht

17:00 Goldman Sachs greift durch

20:00 NVIDIA heute fest

21:40 Lockheed Martin

21:50 Snap bald im S&P 500?









________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreet *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung