Netflix und Tesla haben die Bären wachgerüttelt

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Das Ertragsbild hat sich in den letzten Tagen verschlechtert. Neben Tesla, verfehlen u.a. American Express, Discover Financial, die KeyCorp und AT&T die Ertragsziele der Wall Street. Taiwan Semiconductor und F5 senken die Aussichten für das laufende Quartal. IBM, SL Green und DR Horton melden wiederum Ergebnisse über den Zielen der Wall Street. Letztendlich haben die Quartalszahlen von Netflix und Tesla haben die Bären an der Wall Street wachgerüttelt. Viele der Kunden an den Handelstischen von J.P. Morgan seien bis Ende kommender Woche wenig aktiv, um die in diesem Zeitraum anstehenden Ergebnisse abzuwarten, heißt es aus dem Hause der Großbank. Nächste Woche stehen die Zahlen von Amazon, Google, Intel, Meta, Microsoft und von Snap an.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell