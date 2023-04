Ex-Chefs Rorsted und Diess führen Dax-Vergütungs-Rangliste an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

- von Alexander Hübner

München (Reuters) - In Deutschland lohnt es sich am meisten, Chef eines Dax-Konzerns gewesen zu sein.

Zwei zurückgetretene Vorstandschefs führen dank ihrer lang laufenden Verträge die Gehalts-Rangliste der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen im Jahr 2022 an, wie aus einer Analyse der Vergütungsberichte hervorgeht. Adidas-Chef Kasper Rorsted kam dank einer zwölf Millionen Euro schweren Abfindung nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters auf eine Vergütung von insgesamt 15,37 Millionen Euro. Der ehemalige Volkswagen-Chef Herbert Diess lässt sich sein Gehalt nach seinem Rücktritt im Sommer bis zum Ablauf seines Vertrages im Oktober 2025 weiterzahlen. Im vergangenen Jahr kam er so auf 11,83 Millionen Euro.

Diess' Nachfolger Oliver Blume liegt in der Rangliste der aktiven Dax-Chefs mit 7,39 Millionen Euro nur auf Platz sechs. Angeführt wird sie von Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer, dessen Vergütung sich dank der Auszahlung einer Tranche von Langfrist-Boni auf 11,53 (2021: 5,64) Millionen Euro mehr als verdoppelte. Insgesamt drei amtierende Dax-Chefs verdienten mehr als zehn Millionen Euro. Neben Weimer waren das BMW-Vorstandschef Oliver Zipse (10,87 Millionen) und die einzige weibliche Lenkerin eines Dax-Unternehmens, Belen Garijo vom Chemie- und Pharmakonzern Merck, die mit 10,53 Millionen Euro zum zweiten Mal in Folge auf ein zweistelliges Millionengehalt kam.

SCHWER VERGLEICHBAR

Die "ärmsten" Dax-Chefs arbeiten für Zalando. Mit jeweils 78.000 Euro stehen die Firmengründer und Co-Chefs des Online-Händlers, Robert Gentz und David Schneider am unteren Ende der Vergütungs-Rangliste. Boni gab es für sie nicht. Doch das Mini-Gehalt relativiert sich beim Blick auf 2021: Da waren ihnen durch die Ausübung von Aktienoptionen aus den Jahren rund um den Börsengang Zalando-Papiere im Wert von jeweils 45,5 Millionen Euro zugeflossen. Die größten Abstriche unter den Top-Verdienern im Dax musste Post-Chef Frank Appel machen, der 2021 noch mit 11,89 Millionen Euro ganz oben in der Gehalts-Rangliste stand, nachdem seine Langfrist-Boni fällig wurden. Mit 6,99 Millionen reichte es 2022 nur noch zu Platz acht. Gewinner und Verlierer unter den Dax-Chefs halten sich die Waage. 19 Manager verdienten mehr, 18 weniger, einer kam auf das gleiche Gehalt wie ein Jahr zuvor. Der Biotech-Zulieferer Qiagen hat noch keinen Vergütungsbericht veröffentlicht.

Die Werte beziehen sich auf die "gewährte und geschuldete Vergütung" inklusive der Altersvorsorge-Beiträge, die die Firmen für ihre Chefs zahlen. Dazu gehören neben dem Grundgehalt die Jahresboni, die den Managern für ihre Leistungen im Jahr 2022 zustehen, sowie die Langfrist-Boni aus früheren Jahren, die fällig wurden. Wo die Vergütungsberichte von der üblichen Darstellung abweichen, sind die Beträge vergleichbar gerechnet. Die einheitlichen Tabellen nach dem Corporate-Governance-Kodex (DCGK) waren 2021 durch eine gesetzliche Regelung ersetzt worden, die aber unterschiedlich interpretiert wird. Die Firmen erfüllten zwar ihre Pflicht, sagt Vergütungsexpertin Regine Siepmann von der Beratungsfirma hkp. Aber die Verständlichkeit und Vergleichbarkeit blieben auf der Strecke. "Damit wurde das Ziel der zweiten Europäischen Aktionärsrechte-Richtlinie und ihrer deutschen Umsetzung verfehlt."

ALLE AUTOBAUER UNTER DEN "TOP SIEBEN"

Im Schnitt verdient es sich immer noch in der Autoindustrie am besten. Unter den "Top 7" finden sich mit Zipse, Blume und Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius (7,09 Millionen) die Chefs aller drei großen Autobauer. Der neue VW-Vorstandschef Blume bekam für seinen "Nebenjob" bei der Sportwagen-Tochter Porsche AG 2022 kein Extra-Gehalt. Die Millionen-Boni, die die Porsche-Vorstände für den erfolgreichen Börsengang versprochen bekamen, werden erst in den nächsten Jahren nach und nach ausgezahlt, je nachdem wie sich die Aktie entwickelt.

Auf deutlich mehr Geld dürfen in den nächsten Jahren einige Dax-Chefs hoffen. Lag SAP-Chef Christian Klein 2022 mit 4,89 Millionen Euro Gesamtvergütung noch im Mittelfeld, hat er sich allein in dem Jahr Ansprüche auf Langfrist-Boni von 5,5 Millionen Euro erworben. Der "Gehaltsdeckel", den die meisten Dax-Konzerne für ihre Vorstände eingezogen haben, ist bei ihm mit bis zu 34 Millionen Euro besonders hoch. Nachdem es bei der Deutschen Bank inzwischen deutlich besser läuft, darf auch Konzernchef Christian Sewing deutliche Gehaltssteigerungen erwarten. Bekommen hat er für das vergangene Jahr zwar nur 4,39 (2021: 3,87) Millionen Euro. Wenn alle aufgeschobenen Boni wie geplant ausgezahlt werden, könnte er aber auf bis zu 8,99 Millionen kommen.

