Daimler Truck: Gewinnsprung, Aktie steigt

Eine große Nachfrage nach LKWs hat Daimler Truck ein sehr gutes erstes Quartal beschert und alle Erwartungen übertroffen.

Kennziffer Gemeldet Veränderung zum Vorjahr ber. EBIT 1,16 Mrd. EUR plus 80 Prozent

Im reinen Industriegeschäft (ohne Finanzdienste) lag das EBIT bei 1,11 Mrd. EUR, was eine bereinigte Umsatzrendite von 8,8 Prozent entspricht. Das heißt: 8,8 Prozent des erreichten Umsatzes blieben als Vorsteuergewinn im Unternehmen.

Daimler Truck hat von höheren Verkaufspreisen profitiert und konnte so die gestiegenen Kosten weitergeben.

Aktie erobert Dax-Spitze

Die Daimler-Truck-Aktie profitiert von diesen vorläufigen Zahlen und hat im frühen Handel mit einem Plus von 2,4 Prozent bei 30,69 EUR die Spitze des Dax erobert. Nach der zuletzt trägen Kursentwicklung nahmen sie damit Kurs auf den Widerstand um die 31 Euro. Unter diese Marke war der Aktienkurs in der ersten März-Hälfte gefallen, nachdem der Konzern zwar einen optimistischen Ausblick für 2023 gegeben, aber mit dem Abschneiden im Schlussquartal laut Experten nicht so recht überzeugt hatte. Ein dauerhafter Anstieg über 31 Euro gelang seither nicht mehr.

Fazit

Es sieht gut aus für die Aktie von Daimler Truck. Zwar handelt es sich bisher nur um vorläufige Zahlen (der endgültige Quartalsbericht kommt am 9. Mai), aber die Richtung ist klar: es geht vorwärts.

Der Vorstandschef Martin Daum und Finanzchef Jochen Goetz haben bereits im März eine deutliche Prognose abgegeben: Demnach solle der Umsatz zwischen 55 Mrd. und 57 Mrd. EUR liegen (2022: 50,9 Mrd. EUR) und das bereinigte EBIT bei 4 Mrd. EUR (Vorjahr: 3,5 Mrd. EUR).

Laut Goldman-Sachs-Analystin Daniela Costa stellt sich nun die Frage, inwieweit das zweite Halbjahr bei Daimler Truck bereits durch aktuelle Bestellungen der Kunden abgedeckt ist.

(mit Material von dpa-AFX)