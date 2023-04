DAX: Anstieg dürfte scheitern

Während Dow & Co. sich am Dienstag eindeutig abwärts bewegt haben und empfindliche Verluste wegstecken mussten, versuchte sich der deutsche Leitindex DAX in seiner seit einigen Tagen bestehenden Seitwärtsspanne oberhalb des EMA 50 zu halten. Nachbörslich allerdings tauchte auch dieses Barometer ab, wodurch sich doch noch die in letzter Woche erhoffte Konsolidierung abzeichnet.

Demnach dürfte auch der DAX sich dem Abwärtsdruck aus den USA nicht entziehen und unterhalb des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 15.810 Punkten zunächst auf 15.706 Punkte talwärts konsolidieren. Darunter dürfte die letzte gerissene Kurslücke zwischen 15.601 und 15.625 in den engeren Fokus der Marktteilnehmer geraten.

Ein positives Szenario lässt sich aufgrund der immer noch bestehenden und zahlreichen Hürden um 16.000 Punkten für das heimische Leitbarometer nicht ableiten, im Erfolgsfall könnte aber ein Kurssprung darüber Aufwärtspotenzial an 16.129 und darüber sogar die Rekordstände bei 16.290 Punkten entfalten.

Erste Wirtschaftsdaten stehen bereits in wenigen Minuten mit dem GfK-Konsumklimaindex Deutschlands für den Monat Mai auf der Agenda, Frankreich zieht um 8:45 Uhr mit dem Verbrauchervertrauen per April nach. Erst ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, im besonderen Fokus dürften jedoch die US-Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter aus März um 14:30 Uhr werden. Zeitgleich werden noch die Handelsbilanz für Waren und die Großhandelslagerbestände per März (vorläufig) durchgegeben. Um 15:00 Uhr meldet China den Index der Frühindikatoren per März.

Natürlich stehen auch heute wieder Quartalsbilanzen auf der Agenda, vorbörslich melden Boeing, Humana, Hilton, Hess, General Dynamics und Boston Scientific Quartalszahlen. Nachbörslich schieben Meta, ServiceNow und Align Zahlen hinterher.