DAX: Verluste wieder eingegrenzt

Vor dem Hintergrund des Höhepunkts in der US-Berichtssaison gab der deutsche Leitindex DAX im heutigen Handel noch einmal nach, die anfänglichen Verluste wurden aber schnell wieder eingefangen, sodass der Index lediglich einen marginalen Abschlag zum gestrigen Schlussstand aufweist. Zeitgleich konnte ein weiteres Ziel auf der Unterseite abgearbeitet werden, wobei die Verlustrisiken noch nicht vollends gebannt sind.

Mit der heutigen Tageskerze nimmt nämlich die volatile Seitwärtsbewegung der letzten Tage ein klares Topping-Muster an, unterhalb von 15.700 Punkten würden demnach weitere Verluste zunächst in den Bereich der zuletzt gerissenen Kurslücke bei 15.601 Punkte drohen, darunter auf 15.342 Zähler. Der weitere Werdegang müsste an entsprechender Stelle erneut ausgewertet werden.

Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial durch zahlreiche Widerstände aber weiter beschränkt, hier können sich Anleger das Niveau um 16.000 Punkten vormerken. Gelingt nämlich ein Ausbruch darüber, könnte es zu Gewinnen an 16.129 und schließlich die Rekordstände bei 16.290 Punkte kommen.

An der Datenfront geht es am Nachmittag etwas ruhiger zu, lediglich noch um 16:30 Uhr werden US-Rohöllagerbestände auf Wochenbasis gemeldet. Ansonsten konzentriert sich der Markt weiter auf die laufende Berichtssaison.