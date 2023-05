Original-Research: GK Software SE (von Montega AG): Verkaufen

^ Original-Research: GK Software SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu GK Software SE Unternehmen: GK Software SE ISIN: DE0007571424 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Verkaufen seit: 02.05.2023 Kursziel: 210,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner, Christoph Hoffmann Ausübungsbedingungen des Übernahmeangebots erfüllt - Neue Mittelfristguidance verdeutlicht Wachstumsperspektiven GK hat den GB 2022, einen Ausblick für 2023 und neue Mittelfristziele für 2025 veröffentlicht, die unsere positive Sicht auf den Investment Case bestärken. Zudem wurde jüngst bekannt, dass Fujitsu am 20. April über 65,57% der Stimmrechte verfügte und damit auch die letzte wesentliche Bedingung für den Vollzug des Übernahmeangebots erfüllt ist. Ziele 2022 übertroffen: GK hat das attraktive Wachstum bestätigt (Umsatz: +16,2% yoy auf 152,1 Mio. Euro). Das operative EBIT überstieg den vorläufigen Wert geringfügig um 0,1 Mio. Euro (18,7 Mio. Euro; +35,0% yoy). Wir gehen hierbei von revidierten Abgrenzungen aus. Exklusive der Einmaleffekte konnte die operative EBIT-Marge auf 12,3% erhöht werden (2021: 10,6%; 2020: 9,0%). Damit wurden die unternehmensseitigen Ziele (ähnlicher Erlösanstieg wie 2021 bzw. +11,3%; leichte Verbesserung der operativen Marge) übererfüllt. Bisherige Mittelfristziele 2023 bestätigt: Im April 2021 verkündete GK, im laufenden GJ ein Umsatzniveau von 160 bis 175 Mio. Euro (MONe: 163,4 Mio. Euro) sowie eine operative EBIT-Marge i.H.v. 15% erzielen zu wollen. Dieser Ausblick wurde erneut bekräftigt. Das berichtete EBIT wird laut Vorstand jedoch von signifikanten Einmalkosten für die laufende Übernahme belastet. Nachdem diese in Q4/22 bereits mit 0,4 Mio. Euro zu Buche schlugen, gehen wir für das FY 2023 von einer deutlichen Erhöhung auf 2,5 Mio. Euro aus. Darin ist auch unsere adj. Prognose 2023 begründet. Wir rechnen nun mit einer EBIT-Marge von 13,9%, die auf operativer Ebene u.E. jedoch 15,4% beträgt und damit erneut einer Profitabilitätsverbesserung ggü. dem Vorjahr entspricht. Unter Berücksichtigung von CAPEX i.H.v. 5,3 Mio. Euro inklusive IFRS 16 avisieren wir einen Free Cashflow von 15,9 Mio. Euro. Mittelfristprognose 2025 im erwarteten Rahmen: Für das GJ 2025 stellt der Vorstand einen Umsatzkorridor von 193 bis 205 Mio. Euro in Aussicht (MONe: 199,5 Mio. Euro), was eine Erlös-CAGR von 8,3 bis 10,5% impliziert. Das Margenziel - ein "leichtes Überschreiten" der 15% - dürfte eher von Vorsicht geprägt sein. Mit Produkten wie GK Go und GK Spot sowie dem neuen Ankeraktionär verfügt der Softwareanbieter über genug Pfeile im Köcher. Erfolgreicher Vollzug der Übernahme durch Fujitsu steht bevor: Mit Bekanntmachung vom 25. April wurden 65,57% aller Stimmrechte angedient. Das stellt ein deutliches Übertreffen der Mindestannahmequote von 55,00% dar. Die zweite Annahmefrist startete bereits am 26. April und läuft noch bis zum 9. Mai 2023 um 24.00 Uhr. Derzeit ist noch unklar, ob GK auch mittelfristig die Börsennotierung beibehält. So hat Fujitsu bereits kommuniziert, dass bei erfolgreicher Übernahme ein Delisting geprüft wird. In diesem Fall müsste das Abfindungsangebot mindestens dem sechsmonatigen gewichteten Durchschnittskurs entsprechen. Solange der Kurs kurz vor einer solchen Maßnahme nicht kräftig über das derzeitige Niveau steigt, lässt sich entsprechend keine Prämie verdienen. Fazit: Der bestätigte Ausblick 2023 und die neuen Mittelfristziele stehen im Zeichen der vielfältigen Wachstumschancen GKs. Inzwischen wurde die letzte Hürde der Übernahme genommen. Wenngleich sich das Kursziel durch die Modell-Fortschreibung leicht erhöht, raten wir vor allem angesichts des potenziellen Delistings weiterhin zum Verkauf der Aktie. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 