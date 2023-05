Patrick Kirchberger - Wie er zu einem der größten Finanz Influencer Deutschlands wurde

Das Thema Börse und Geldanlage fand in den letzten Jahren in den sozialen Medien immer mehr Beachtung und viele Anleger begannen sich vermehrt auf Plattformen wie Instagram darüber zu informieren. Durch dieses zunehmende Interesse wuchsen neue Accounts mit beträchtlichen Follower-Zahlen in den sozialen Medien heran – so genannte „Finfluencer“.

In der aktuellen onvista Podcast-Episode sprechen wir mit einem der größten deutschsprachigen Finanz-Influencer: Patrick Kirchberger – Bei vielen besser bekannt als „Dividente“. Denn unter diesem Namen folgen ihm allein auf Instagram rund 120.000 Menschen.

„Ich arbeite sieben Tage die Woche und ich arbeite immer wenn meine Augen geöffnet sind.“

Im Podcast sprechen wir über seinen persönlichen Werdegang, sein Erfolgsrezept und seine Einstellung. Wir sprechen aber auch über die große Verantwortung, die seine Aktivitäten mit sich bringen. So erklärt er, dass nach wie vor zu viele Anleger blind auf Meinungen anderer vertrauen, ohne sich eigene Gedanken zu machen – Ein Fehler der bei der Geldanlage fatal enden kann. Auf der anderen Seite hebt Patrick Kirchberger aber auch die positiven Aspekte von Social Media hervor. So ist der Austausch der Anleger untereinander seiner Ansicht nach enorm wichtig.

17.000€ mit Wirecard-Aktien verloren

Des Weiteren gibt unser Podcast-Gast in der Episode auch einen Einblick in seine persönliche Anlagestrategie. Er erzählt offen über sein investiertes Vermögen, die Höhe seiner Dividendenzahlungen und seine größten Verluste. Unter anderem berichtet er in der Episode, wie er mit Wirecard-Aktien insgesamt 17.000€ verloren hat.

