EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA: Erfolgreiche Integration von NEM Energy und Balcke-Dürr in eine Gruppe zur Realisierung von Synergien

Mutares: Erfolgreiche Integration von NEM Energy und Balcke-Dürr in eine Gruppe zur Realisierung von Synergien Erfolgreiche Integration von NEM Energy und Balcke-Dürr

„NEM Energy Group“ mit Umsatz von ca. EUR 340 Mio.

Stärkung des Produkt- und Dienstleistungsportfolios sowie Realisierung von Synergien München, 3. Mai 2023 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die rechtliche Integration der Balcke-Dürr GmbH in die NEM Energy B.V. erfolgreich durchgeführt. Am 29. März 2023 hat die NEM Energy B.V. die Balcke-Dürr GmbH und deren Tochtergesellschaften vollständig übernommen. Die Unternehmen sind Lieferanten und Dienstleister für Abhitzedampferzeuger, Wärmetauscher und Reaktoren und gehören zum Segment Engineering & Technology der Mutares Group. Balcke-Dürr ist seit 2016 Teil des Mutares Portfolios, NEM wurde im Dezember 2022 übernommen. Mit mehr als 130 Jahren Erfahrung bietet die Balcke-Dürr Gruppe innovative Energieeffizienzlösungen für Energieversorger und Unternehmen in der Nuklear- und Gaskraftwerksindustrie sowie in der chemischen Industrie. Mit der Integration der beiden Unternehmen wird die neue „NEM Energy Group“ einen Umsatz von ca. EUR 340 Mio. erzielen und rund 500 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und den Niederlanden beschäftigen. Nach der erfolgreichen Integration wird die Balcke-Dürr Teil der „NEM Energy Group“. Dies ermöglicht beiden Unternehmen, erhebliche Synergien in verschiedenen Bereichen zu nutzen, z. B. um das Servicegeschäft durch den weiteren Ausbau des Produktangebots zu steigern und die globale Kesselflotte der NEM Energy B.V. zu adressieren. Künftig werden beide Unternehmen eng zusammenarbeiten, um das gemeinsame Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu stärken und zu erweitern. Johannes Laumann, CIO der Mutares SE & Co. KGaA, kommentiert: „Die Integration der Balcke-Dürr Gruppe in die NEM Energy B.V. wird signifikante Synergien realisieren und dem erweiterten Kundenstamm eine breite Palette an Serviceangeboten bieten.“ Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm, Warschau und Wien mittelständische Unternehmen in Umbruchsituationen mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2023 wird ein Konzernumsatz von EUR 4,8 Mrd. bis EUR 5,4 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares Holding zufließen. Entsprechend wird für das Geschäftsjahr 2025 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

