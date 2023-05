DAX: Anleger hin und hergerissen

Wenige Stunden vor dem FED-Zinsentscheid in den USA konnte der deutsche Leitindex DAX eine Erholungsbewegung einleiten, blieb aber am Ende am 50-Tage-Durchschnitt kleben. Erst nachbörslich setze sich das Barometer wieder in Bewegung und musste Federn lassen. Der US-Leitzins bewegt sich nach einer weiteren Erhöhung um 25 Basispunkte nun im Raum zwischen 5,00 und 5,25 %.

Solange aber das heimische Leitbarometer nicht aus seiner Handelsspanne zwischen 15.700 und grob 15.920 Punkten ausbricht, dürfte sich die volatile Schiebephase auf unbestimmte Zeit fortsetzen. Unterhalb von 15.700 Punkten würden demnach Abschläge auf 15.601 und darunter 15.482 Punkte drohen. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial dagegen auf 16.100 Punkte und die dort verlaufende Trendlinie beschränkt. Nur ein dynamischer Ausbruch darüber könnte entscheidende Signale in Richtung Rekordstände aussenden.

Nachdem die Federal Reserve (FED) nun ihren nächsten Zinsschritt gegangen ist, konzentriert sich der Markt heute auf den EZB-Zinsentscheid. Dieser steht um 14:15 Uhr auf der Agenda. Zuvor hat aber China erste Zahlen zum Caixin-Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per April vorgelegt, Deutschlands Zahlen zum Handelsbilanzsaldo und zu den Exporten aus März (saisonbereinigt) stehen dagegen in wenigen Minuten auf der Agenda.

Die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per April Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU werden zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr kommuniziert. Europaweite Erzeugerpreise aus März stehen um 11:00 Uhr auf der Agenda, um 13:30 Uhr geht es mit Challenger-Stellenstreichungen aus April weiter.

Um 14:15 Uhr folgt der EZB-Zinsentscheid, nur eine halbe Stunde später beginnt auch schon die dazugehörige Pressekonferenz. Zu 14:30 Uhr stehen noch Erstanträge sowie fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche auf der Agenda.