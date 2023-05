Palladium: Bären schlagen wieder zu

Seit nunmehr Ende Februar 2022 herrscht bei Palladium nach einer Kurspitze von 3410 US-Dollar ein intakter Abwärtstrend, in einem ersten Schritt ging es auf 2.150 US-Dollar abwärts, später auf 1.760 und in diesem Jahr schließlich 1.329 Dollar. Die letzten Wochen von Anfang März konnten dagegen für eine Gegenbewegung zurück an 1.645 US-Dollar genutzt werden. Trotzdem war seit Anfang an ein fader Beigeschmack einer bärischen Flagge mit dabei, offenbar bewahrheitet sich diese Annahme nun und könnte für weiteren Korrekturbedarf sorgen.

Neuerliche Jahrestiefs?

Die Auflösung eines solchen Konstrukts im laufenden Abwärtstrend ist als Bestätigungsmuster zu interpretieren, unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 1.329 US-Dollar würden demnach weitere Abschläge drohen, zunächst auf 1.268 und darunter an 1.225 Dollar. Erst dort dürfte Palladium wieder auf einen tragfähigen Untergrund treffen und zur Oberseite abdrehen. Wenn nicht, müssten sogar Verlust auf 1.137 US-Dollar zwingend eingeplant werden. Ein bullisches Szenario lässt sich nach der aktuellen Chartkonstellation nicht ableiten, hierfür müsste mindestens ein Niveau von 1.813 US-Dollar überwunden werden. Aber selbst dann bliebe noch der EMA 200 bei 1.897 Punkten zu überwinden, darüber aber könnte der Bereich um 2.279 Dollar in Angriff genommen werden.