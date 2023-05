Novo Nordisk: Was machen eigentlich „Wegovy“ und „Rybelsus“?

Die Aktie von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) steigt und steigt. Derzeit kämpfen die Anteilsscheine zwar rein formal mit der Marke von 150 Euro. Trotzdem ist das Börsenjahr 2023 bereits jetzt erfolgreich, die Aktie liegt 17 % im Plus.

Ob der operative Erfolg und die Aktienkursperformance noch im Einklang stehen, das sollten smarte und weitsichtige Investoren sehr intensiv beurteilen. Fest steht: Das Wachstum ging auch im ersten Quartal besonders beeindruckend und stark weiter. Aber die fundamentale Bewertung wird auch immer teurer und setzt ein hohes Wachstum voraus.

Novo Nordisk überzeugt derzeit aber an vielen Fronten. Bei neuen Produkten, bei Innovationen und eben in der Folge beim Wachstum. Untrennbar mit der Erfolgsgeschichte verbunden sind für mich die innovativen Produkte Rybelsus und Wegovy. Rybelsus ist ein orales Diabetes-Präparat, das durchaus zum Blockbuster heranreifen kann. Wohingegen Wegovy ein ziemlich gehyptes Adipositas-Präparat ist. Sehen wir uns an, wo diese beiden Mittelchen im Gesamtkonzern schon heute stehen und was aus der Position heraus folgt.

Novo Nordisk: Rybelsus und Wegovy im Blick!

Die Schlagzeilen rund um Rybelsus und Wegovy sind in den vergangenen Jahren brisant gewesen. 2022 kam Novo Nordisk zunächst nicht mit der Produktion des Adipositas-Präparats nach, wohingegen die Nachfrage stark angezogen ist. Das klassische Diabetes-Mittel sorgte zum Ende des letzten Jahres für viel Aufsehen im Zulassungsprozess. Zuletzt hat es eine detailliertere Auflistung der Umsätze dieser beiden Präparate im Geschäftsbericht für das Jahr 2023 gegeben.

Wegovy kam innerhalb des Gesamtjahres 2022 demnach auf 6,18 Mrd. Dänische Kronen Umsatz. Bemerkenswert: Das Mittelchen ist erst seit dem Jahre 2021 und auch erst in einigen Regionen marktreif gewesen, teilweise auch erst im Jahr 2022. Für Rybelsus gibt es hingegen seit dem Jahre 2020 Daten. Der Umsatz lag innerhalb des Gesamtjahres 2022 bereits bei 11,3 Mrd. Dänische Kronen. Auch das ist in vielerlei Hinsicht interessant.

Beide Präparate von Novo Nordisk verfügen derzeit wirklich über rasante Zuwachsraten. Rybelsus konnte im Jahr 2022 den Umsatz um ca. 133 % steigern, wohingegen Wegovy es schaffte, die Erlöse um 345 % zu steigern. Wie gesagt: Die Mittelchen sind derzeit gefragt. Im Bereich der Präparate gegen Übergewicht schafft es Wegovy damit bereits auf einen Umsatzanteil von 36,7 %. Der Anteil dürfte im Jahre 2023 jedoch höher ausfallen. Einzig das inzwischen wachstumsschwächere Präparat Saxenda ist schließlich in dieser Gruppe noch mit 10,6 Mrd. Dänischen Kronen vertreten.

Rybelsus hingegen hat ein wirklich gigantisches Potenzial vor sich. Als orales Präparat zur Behandlung von Diabetes ist der Markt womöglich bedeutend größer. Zum Vergleich: Ozempic kommt gegenwärtig auf einen Jahresumsatz von 59,7 Mrd. Dänische Kronen (bei einem Wachstum von 77,3 % im direkten Jahresvergleich). Das ist möglicherweise eine gute Orientierungsgröße, wohin es auch Rybelsus schaffen könnte.

Spannende Präparate!

Das zukünftige Wachstum von Novo Nordisk gehört Produkten wie Rybelsus und Wegovy. Sie sind weiterhin top-notch, wenn es um die Behandlung der jeweiligen Leiden geht. Weiterhin sind es wachstumsstarke, innovative Produkte, die jetzt die Growth-Story auf ein neues Level hieven können. Der Rückblick auf das Jahr 2022 zeigt sehr deutlich, wie wachstumsstark die Präparate sind und welche Reichweite sie noch entwickeln können.

All das beantwortet zwar nicht, ob die Aktie von Novo Nordisk bei der momentan teuren Bewertung ein Kauf ist. Aber es zeigt unternehmensorientiert, dass definitiv eine Menge Potenzial hinter den steigenden Aktienkursen vorhanden ist.

