IRW-News: FRX Innovations Inc. : FRX Innovations meldet steigende Nachfrage bei seinen Stammkunden

IRW-PRESS: FRX Innovations Inc. : FRX Innovations meldet steigende Nachfrage bei seinen Stammkunden

FRX kann mit seinen zum Patent angemeldeten PFAS- und PTFE-freien Formulierungen 15 neue Evaluierungskunden hinzugewinnen

Vancouver, British Columbia, 8. Mai 2023 / IRW-Press / - FRX Innovations (TSXV: FRXI) (FWB: W2A.F) (OTCQB: FRXIF) (FRX oder das Unternehmen), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von umweltverträglichen additiven Flammschutzmitteln der Marke Nofia®, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Monat Mai bis dato Nachbestellungen von zwei Chemiekonzernen und einem Großhändler im Gesamtwert von 585.000 CAD erhalten hat. Diese Aktivitäten sind der klare Beweis dafür, dass wir nach zwei sehr volatilen Jahren in der Branche aufgrund von Covid und anderen großen Weltereignissen wieder zur Normalität zurückkehren. Nach weniger als der Hälfte des zweiten Quartals hat der Umsatz im zweiten Quartal bereits den Umsatz im ersten Quartal um mehr als 26 % überflügelt und entspricht einem Plus von 200 % gegenüber dem Umsatz im vierten Quartal 2022.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70452/FRXInnovations_May2023PFAS572023_DE_PRcom.001.png

FRX will vor allem in jenen Märkten wachsen, wo vor kurzem Verbote für bromierte Flammschutzmittel und Beschränkungen für PFAS-Chemikalien in Kraft getreten sind. Die neue, zum Patent angemeldete Formulierung des Unternehmens, welche die Flammschutzmittel auf PFAS-Basis und Anti-Tropf-Mittel in Polycarbonat und dessen Mischungen ersetzen soll, stößt auf zunehmendes Interesse. Dieses innovative Produkt kann in einer Reihe von Anwendungsbereichen eingesetzt werden, die von der Unterhaltungselektronik über die Automobilindustrie bis hin zur Baubranche und Industrie reichen, und wurde zuletzt auf der AMI Flame Retardant Conference in den USA und auf der Chinaplas - der weltweit führenden technologieorientierten Fachmesse für Kunststoffe und Gummi - vorgestellt. Seit der Ersteinführung des innovativen FRX-Produkts konnten bereits 15 neue Programme mit großen internationalen Polycarbonat-Herstellern lanciert werden.

Marc Lebel, der CEO von FRX Innovations, erklärt: Die Marktakzeptanz von Nofia® gewinnt zunehmend an Dynamik, nachdem große Chemiekonzerne auf der ganzen Welt nach neuen und innovativen Produkten suchen, um alte Flammschutzmittel zu ersetzen, die ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen. FRX zählt mit seiner neuen, vollständig PFAS-freien flammhemmenden Lösung für Polycarbonat-Kunststoffe und deren Legierungen zu den ersten Herstellern auf dem Markt.

Dr. Mike Goode, seines Zeichens Chief Commercial Officer von FRX, erklärt: Das erste Echo auf die neue, zum Patent angemeldete Produktinnovation von FRX ist überwältigend und öffnet dem Unternehmen möglicherweise die Tür zu einer enormen Marktchance. Der Markt für flammhemmendes Polycarbonat wird laut der Marktforschungsfirma Industry Growth Insights mit einer CAGR von 5,5 % wachsen und ist Teil des 1,5 Milliarden Dollar schweren Markts für Polycarbonatplatten und -folien (siehe Marktbewertung von Allied Market Research Juni 2022).

FRX hat mit seiner vollständig genehmigten Anlage in Antwerpen (Belgien) die kommerzielle Produktion aufgenommen und beliefert derzeit immer mehr multinationale Chemiekonzerne in aller Welt mit seinen Nofia-Flammschutzmitteln.

Nähere Informationen finden Sie unter www.frx-innovations.com.

#PFAS, #PFSfree, #ForeverChemical, #SustainableFR

Über FRX Innovations (www.frx-innovations.com)

FRX Innovations ist ein weltweit tätiges Produktionsunternehmen, das eine Produktfamilie mit nachhaltigen Flammschutz-Produkten für mehrere große Märkte herstellt, etwa Textilien, Elektronik, Automobilsektor, Elektrofahrzeuge (EF) und Medizintechnik. FRX wird von einem Team äußerst erfahrener Geschäftsleute und technischer Experten geleitet und ist in der Lage, als Reaktion auf die neue Gesetzgebung, die bromierte und perfluorierte Flammschutzmittel, die in einer Vielzahl von Elektronik- und Elektroprodukten zu finden sind, verbietet und die Verwendung von melaminbasierten flammhemmenden Chemikalien in Möbeln und Matratzenschaumprodukten einschränkt, eine führende Rolle auf dem sich schnell verändernden Markt für flammgeschützte Kunststoffe und Additive zu spielen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/70452/FRXInnovations_May2023PFAS572023_DE_PRcom.002.png

Nofia® ist ein eingetragenes Warenzeichen von FRX. Die Nofia®-Produkte werden in den Produktionsanlagen am Hafen von Antwerpen in Belgien hergestellt, einem der weltweit größten Zentren für die chemische Produktion. Die Produktion der Nofia-Polyphosphonate erfolgt nach den nachhaltigen Grundsätzen der grünen Chemie, etwa mit einem lösungsmittelfreien Produktionsverfahren, ohne Abfallprodukte und mit einer Atomeffizienz von nahezu 100 %; sie sind frei von Halogen, PFAS und Melamin. Das Portfolio von FRX umfasst einen umfangreichen Patentbestand. FRX steht an der Spitze der ESG-Bewegung für eine grünere Zukunft und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den Environmental Merit Award der EPA, den Belgium Business Award for the Environment und den Flanders Investment of the Year Award. FRX wurde außerdem sechsmal in der Liste der Global Cleantech 100 aufgenommen.

