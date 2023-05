DAX: Index erneut unter Druck

Der Deutsche Aktienindex DAX schreibt nunmehr den zweiten Tag in Folge Verluste und hat sich zur Stunde unter den EMA 50 in die Nähe der gestrigen Tagestiefs abwärts begeben. Ein Bruch dieser Unterstützung könnte größere Abschläge hervorrufen, unterdessen hat die Bank of England (BoE) ihre Zinsen weiter auf nunmehr 4,50 Prozent angehoben.

Tagesschlusskurse unterhalb von 15.848 Punkten würden demnach auf weitere Verluste auf 15.706 und gegebenenfalls die Vorwochentiefs von 15.662 Punkten hinweisen. Um allerdings die letzten Kurslücken aus März und April zu schließen, bedürfte es Abschläge auf 15.601 bzw. 15.342 Zähler.

Auf der Oberseite grenzt die häufig genannte Trendlinie bestehend seit Anfang Februar das Aufwärtspotenzial effektiv ein, aber selbst an der Marke von rund 16.000 Punkten beißt sich der DAX erfolglos zuletzt die Zähne aus. Theoretisch könnte ein Anstieg an 16.090 Punkte erfolgen.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, einzig die USA werden um 16:30 Uhr noch den wöchentlichen DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht vorlegen. Ansonsten konzentriert sich der Markt weiter auf die laufende Berichtssaison. Sixt konnte einen Rekordumsatz vermelden, die Telekom glänzt ebenfalls mit Rekordgewinnen. Bei Bayer dagegen stehen fallende Preise und damit ein Umsatzrückgang im Fokus.