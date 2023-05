Der Dax hat sich auf seinem Weg in Richtung Rekordhoch unterhalb von 16.000 Punkten festgefahren. Am Donnerstag tut er sich weiter schwer damit, sich erneut der Bestmarke von 16.290 Punkten anzunähern.

Der Broker IG taxierte ihn zwei Stunden vor dem Auftakt bei 15.919 Punkten, was ein dünnes Plus von 0,1 Prozent bedeutet. Seit gut einem Monat bewegt er sich schon in einem Schwankungsbereich von maximal 350 Punkten, der bei etwa 16.000 Zählern endet. Auch die nachlassende Dynamik der Verbraucherpreise aus den USA brachte am Vortag nicht die notwendigen Impulse, um einen Fortschritt zu machen.

"Die Teuerungsentwicklung war in etwa absehbar. Die Währungshüter werden erst beunruhigt sein, wenn der Inflationsrückgang auch in den kommenden Monaten ins Stocken geraten würde. Solange dies nicht der Fall ist, wird die Fed nicht weiter an der Zinsschraube drehen", sagte am Mittwoch der Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

NASDAQ 100 im starken Plus

Auf die Inflationsdaten für April haben zur Wochenmitte am US-Aktienmarkt vor allem Technologiewerte freundlich reagiert. Der Nasdaq 100 hielt sich bei kräftigeren Schwankungen über den gesamten Handel im Plus und gewann am Ende des Tages 1,11 Prozent auf 13.347,83 Punkte. Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen nahm nach den Daten etwas ab - gute Nachrichten also für wachstumsstarke Tech-Unternehmen mit hohem Investitions- und Finanzierungsbedarf. Schwergewichte wie Salesforce, Microsoft und Apple verbuchten am Mittwoch Kursaufschläge von bis zu 1,8 Prozent.

Bei den Standardwerten hielt sich die Freude in Grenzen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit minus 0,09 Prozent auf 33.531,33 Punkten. Der marktbreite S&P 500, indem auch viele Tech-Aktien enthalten sind, legte um 0,45 Prozent auf 4.137,64 Zähler zu.

Asien leicht im Minus

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag kaum von der Stelle bewegt. Der japanisch Leitindex Nikkei 225 gab zuletzt leicht nach. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai pendelte zuletzt um seinen Schlussstand vom Mittwoch. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank im späten Handel um rund ein halbes Prozent.

Renten

Bund-Future 135,87 -0,06%

Devisen: Euro hält sich bei knapp 1,10 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel knapp unter der Marke von 1,10 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0980 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0950 Dollar festgesetzt.

Im Tagesverlauf rückt die britische Geldpolitik in den Blick. Die Bank of England entscheidet am frühen Nachmittag über ihre Leitzinsen. Es wird mit einer abermaligen Straffung gerechnet. Die Währungshüter stemmen sich schon seit etwa eineinhalb Jahren gegen die hohe Inflation. Als spannend gilt die Frage, ob die Bank of England - ähnlich wie die US-Zentralbank Fed - eine Zinspause in den Raum stellt.

In den USA stehen am Nachmittag neue Preisdaten von der Herstellerebene auf dem Programm. Sie ergänzen die am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreise. Im April hatte sich die Inflation auf hohem Niveau weiter abgeschwächt, allerdings nur leicht. Für die Fed stellt sich daher die Frage, ob sie auf weitere Zinsanhebungen tatsächlich verzichten will.

Euro/USD 1,0974 -0,07%

USD/Yen 134,28 -0,03%

Euro/Yen 147,36 -0,14%

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 77,12 US-Dollar. Das waren 71 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung stieg um 65 Cent auf 73,21 Dollar.

Etwas Auftrieb erhielten die Rohölpreise durch den schwächeren Dollar. Fällt die US-Währung, belebt das in der Regel die Nachfrage aus anderen Währungsräumen. Ausschlaggebend sind Wechselkurseffekte, da Erdöl überwiegend in Dollar gehandelt wird.

Ansonsten steht am Ölmarkt die Konjunkturentwicklung und die Geldpolitik im Mittelpunkt. Da die Konjunkturaussichten derzeit mit viel Unsicherheit behaftet sind und auch nicht ganz klar ist, ob große Notenbanken auf eine Zinspause zusteuern, waren die Ölpreise zuletzt deutlichen Schwankungen ausgesetzt. In der Tendenz sind die Preise seit Jahresanfang aber gefallen.

Brent 77,12 +0,71 USD

WTI 73,20 +0,64 USD

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTHINEERS AUF 62 (63) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR K+S AUF 16,70 (25,00) EUR - 'HOLD'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 13,20 (12,20) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 8,90 (9) EUR - 'SELL'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 144 (128) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS HEALTH AUF 70,80 (67,20) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SYNLAB AUF 9,30 (8,60) EUR - 'NEUTRAL'

- UBS SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 48 (50) EUR - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 40 (41) EUR - 'BUY'

- WDH/JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR SALZGITTER AUF 29,20 (31,10) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/NUMIS HEBT TUI AUF 'HOLD' (REDUCE) - ZIEL 6,09 EUR

- JPMORGAN HEBT AXON AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 236 USD

- BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASOS AUF 500 (625) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 31,20 (30,90) EUR - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 36 (34) EUR - 'OUTPERFORM'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VESTAS AUF 260 (261) DKK - 'BUY'

- HSBC SENKT AHOLD DELHAIZE AUF 'HOLD' - ZIEL 33 EUR

- JEFFERIES HEBT DIPLOMA PLC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 3150 (2600) PENCE

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR L'OREAL AUF 350 (296) EUR - 'UNDERPERFORM'

- WDH/JPM HEBT ZIEL FÜR CREDIT AGRICOLE AUF 11,30 (10,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- WDH/JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ABN AMRO AUF 16,20 (16,00) EUR - 'NEUTRAL'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR ABN AMRO AUF 18,50 (17,80) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR CREDIT AGRICOLE AUF 13,50 (13,00) EUR - 'SECTOR PERFORM'

Termine Unternehmen

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 CHE: Swiss Life, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Merck KGaA, Q1-Zahlen (9.30 Pk)

07:00 DEU: RWE, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aareal Bank, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Thyssenkrupp, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Bilfinger, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Telekom, Q1-Zahlen (14 Analystenkonferenz)

07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Grenke, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Ströer, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Knorr-Bremse, Q1-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q1-Zahlen

07:00 DEU: KWS Saat, 9Monatszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Cewe Stiftung, Q1-Zahlen

07:00 DEU: SMA Solar, Q1-Zahlen und Capital Markets Day (9.00 Analystencall)

07:00 NLD: ING Groep, Q1-Zahlen

07:15 DEU: Bechtle, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk)

07:30 DEU: Bayer, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Hapag-Lloyd, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Leoni, Q1-Zahlen

07:30 DEU: GFT Technologies, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Sixt SE, Q1-Zahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1, Q1-Zahlen

07:30 DEU: DIC Asset, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Jenoptik, Q1-Zahlen

07:30 DEU: About You, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aurelius, Q1-Zahlen

07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q1-Zahlen

07:30 DEU: MLP, Q1-Zahlen (10.00 Pressecall, 14.00 Analystencall)

07:30 DEU: Zeal Network, Q1-Zahlen

07:30 ESP: Telefonica, Q1-Zahlen

07:45 DEU: Eckert & Ziegler, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 AUT: Verbund, Q1-Zahlen

08:00 FIN: Fortum, Q1-Zahlen

08:00 FRA: Engie, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Verbio, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Cancom, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Süss Microtec, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Deutsche Beteiligungs AG, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 DEU: Leifheit, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Westwing, Q1-Zahlen

08:00 DEU: Secunet Security, Q1-Zahlen (detailliert)

08:00 GBR: 3i Group, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rolls-Royce, Q1-Zahlen

08:30 DEU: BayWa, Q1-Zahlen

09:00 DEU: BayernLB, Q1-Zahlen

09:00 NLD: Adyen, Hauptversammlung

10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung, Mannheim

10:00 DEU: MTU Aero Engines, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BMW, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Heidelberg Materials, Hauptversammlung, Heidelberg

10:00 DEU: Jungheinrich, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Norma Group, Hauptversammlung, Frankfurt

10:00 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Hauptversammlung

11:00 DEU: Jost Werke, Hauptversammlung

14:00 DEU: Mensch und Maschine, Hauptversammlung (online)

15:00 FRA: Renault, Hauptversammlung

18:00 ITA: Pirelli, Q1-Zahlen

18:00 DEU: Deutsche Euroshop, Q1-Zahlen

18:30 DEU: Metro, Halbjahreszahlen

22:15 USA: News Corp, Q3-Zahlen

Termine Unternehmen ohne Zeitangabe

AUT: Wienerberger, Q1-Zahlen

ESP: Ferrovial, Q1-Zahlen

FRA: Kleppiere, Q1-Zahlen

ITA: De Longhi, Q1-Zahlen

ITA: Mediobanca, Q3-Zahlen

Termine Konjunktur

01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 03/23

03:30 CHN: Verbraucherpreise 04/23

03:30 CHN: Erzeugerpreise 04/23

06:30 NLD: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

08:00 GBR: Industrieproduktion 03/23

08:00 GBR: Handelsbilanz 03/23

08:00 GBR: BIP Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (1. Veröffentlichung)

08:00 DEU: Inlandstourismus 03/23

09:00 CZE: Verbraucherpreise 04/23

12:00 IRL: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 04/23 (endgültig)

13:00 GBR: BoE Zinsentscheidung

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:30 USA: Erzeugerpreise 04/23

Sonstige Termine

09:00 DEU: Pk Bahn-Gewerkschaft EVG zur Verkündung neuer Warnstreik-Termine

+ 09.00 EVG-Geschäftsstelle in Köln, Johannisstr. 54

+ 11.15 Köln Hauptbahnhof: Pressestatement von DB-Personalvorstand Martin Seiler zum angekündigten Streik bei der Bahn

DEU: German Startup Awards des Bundesverband Deutsche Startups e.V., Berlin

Eröffnung mit Keynote von Bundeskanzler Olaf Scholz

09:30 LUX: EuGH-Urteil zu Fluggastrechten bei der Annullierung eines Flugs wegen Tod des Copiloten

08:30 DEU: Kongress «80 Sekunden - Neues Bauen» der Bau- und Wohnungswirtschaft mit Bundesbauministerin Geywitz und Bundesjustizminister Buschmann, Berlin

+ 11.30 Rede Bauministerin Klara Geywitz (SPD)

+ 16.00 Rede Grünen-Chef Omid Nouripour

+ 17.15 Rede Justizminister Marco Buschmann (FDP)

13:00 DEU: Jahres-Pk des Verbandes PlasticsEurope Deutschland, dem Verband der Kunststofferzeuger in Deutschland, Essen

DEU: Auftaktveranstaltung Nationale Plattform «Zukunft des Tourismus»

mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und dem Koordinator der Bundesregierung für die Maritime Wirtschaft und Tourismus, Dieter Janecek

+ 14.00 Rede Habeck

SWE: Informelles Treffen der EU-Außenminister, Stockholm

Redaktion onvista/dpa-AFX