EQS-News: NEON EQUITY AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu / Ausgabe von Gratisaktien beschlossen

NEON EQUITY AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten einstimmig zu / Ausgabe von Gratisaktien beschlossen Frankfurt am Main, 11. Mai 2023 – Die Aktionäre der NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, haben auf der gestrigen, ordentlichen Hauptversammlung sämtlichen Tagesordnungspunkten mit 100 Prozent der gültigen Stimmen zugestimmt. So wurde u.a. beschlossen, eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln von EUR 40.050.100,00 um EUR 4.005.010,00 auf EUR 44.055.110,00 durch Umwandlung von Gewinnrücklagen in Grundkapital durchzuführen. Die Kapitalerhöhung soll durch Ausgabe von 4.005.010 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (sog. Gratisaktien) erfolgen. Die ab dem 1. Januar 2023 gewinnberechtigten Gratisaktien sollen den Aktionären im Verhältnis von 10:1 zustehen, sodass auf 10 bestehende Stückaktien eine neue Stückaktie entfällt. Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung erneut Frank Baruth (Aufsichtsratsvorsitzender), Hansjörg Plaggemars (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) und Michael Huttner bis zum Jahr 2027 in den Aufsichtsrat gewählt. Bei der ordentlichen Hauptversammlung der NEON EQUITY waren insgesamt 60,07 Prozent des Aktienkapitals vertreten. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse finden Sie hier: https://neon-equity.com/de/hauptversammlungen.html Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in den Branchen Immobilien, Technologie und Consulting und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Die Portfoliounternehmen richten ihren Fokus auf stark wachsende Zukunftsmärkte mit ESG-Ausrichtung. Mit ihrer IPO-Kompetenz "Made in Germany" verfolgt NEON EQUITY eine börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com

