JD.com: Doch noch die Kurve gekriegt

Bereits seit Anfang 2021 und einem Punktestand von 108,29 US-Dollar befindet sich JD.com in einem Abwärtstrend, das letzte Verlaufstief wurde bei 33,17 US-Dollar am 24. Oktober vergangenen Jahres markiert. Erst dort startete eine volatile Gegenbewegung, zuletzt allerdings musste das Vorjahrestief eine Attacke bärischer Marktteilnehmer standhalten. Hierbei gelang es eine kleinere Kehrtwende zu vollziehen, die Aktie notiert derzeit über 6,5 Prozent in der Gewinnzone. Möglicherweise geht hieraus sogar ein tragfähiger Boden hervor, falls weitere Kapitalzuflüsse erfolgen.

Möglichkeit auf Doppelboden

Gelingt es auf Wochensicht zumindest den EMA 50 bei 39,14 US-Dollar zurückzuerobern, könnten anschließend Gewinne an 43,56 bzw. 45,16 US-Dollar folgen. Mit jedem weiteren Zugewinn würde der Doppelboden immer weiter an Festigkeit zugewinnen. Höhere Notierungen als 48,72 US-Dollar können für JD.com allerdings nicht abgeleitet werden, dort verläuft eine große Lücke und dürfte einen entsprechend starken Widerstand darstellen. Ein Kursrutsch unter die Vorjahrestiefs von 33,17 US-Dollar würde Abschläge auf 31,85 und darunter 27,93 US-Dollar forcieren. Derzeit sind aber keine Hinweise hierauf zu erkennen.