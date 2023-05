So steht es um die Stablecoin-Anbieter Circle und Tether

Circle verliert das Vertrauen in die US-Regierung und passt die Reserven von USDC an. Tether feiert derweil ein neues Allzeithoch der Überschussreserven von USDT.

Circle und Tether im Fokus

Der USDC-Herausgeber Circle minimiert das Risiko für Zahlungsausfälle und passt die Reserven des Stablecoins an. Laut Circle-CEO Jeremy Allaire halte das Unternehmen keine Staatsanleihen mehr, die über Anfang Juni hinaus fällig seien.

Grund dafür sei die finanzielle Situation der USA. “Wir wollen kein Risiko eingehen, wenn die US-Regierung ihre Schulden nicht bezahlen kann”, so Allaire gegenüber Politico.

Unterdessen verzeichnet Konkurrent Tether (USDT) ein Allzeithoch in der Besicherung des eigenen Stablecoins. Wie aus einem Prüfbericht hervorgeht, halte Tether 2,44 Milliarden US-Dollar an Überschussreserven seiner im Umlauf befindlichen Token.Zudem verzeichnet das Unternehmen ein Quartalsgewinn in Höhe von 1,48 Milliarden US-Dollar, mehr als das Doppelte im Vergleich zum Vorquartal.

Laut dem entsprechenden Bericht besitze Tether ein konsolidiertes Gesamtvermögen von über 81,8 Milliarden US-Dollar. “Mit Blick auf das zweite Quartal haben wir einen äußerst positiven Ausblick und bleiben der Transparenz verpflichtet”, betont Tether-CTO Paolo Ardoino. Mitte März hat USDC seine Dollarpreisbindung verloren. Im Zuge des Vertrauensverlusts in den Stablecoin, ist die Marktkapitalisierung der Konkurrenzwährung, USDT, deutlich angestiegen.

