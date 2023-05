EQS-News: Am Flughafen Berlin eröffnet Premier Inn sein bundesweit 48. Hotel und ist am gefragten Standort im Businesspark und nahe dem Tesla-Werk auch Eigentümer der Immobilie

Emittent / Herausgeber: Premier Inn / Schlagwort(e): Expansion/Immobilien

Am Flughafen Berlin eröffnet Premier Inn sein bundesweit 48. Hotel und ist am gefragten Standort im Businesspark und nahe dem Tesla-Werk auch Eigentümer der Immobilie



17.05.2023 / 08:30 CET/CEST

Berlin/Frankfurt am Main, 17. Mai 2023 – Die Hotelkette Premier Inn eröffnet heute am Flughafen Berlin im Zuge ihrer Expansion ihr 48. Haus in Deutschland. Der siebenstöckige Neubau in der Alexander-Meißner-Straße 2 direkt am Flughafen BER bietet 296 Zimmer, 53 Pkw-Stellplätze sowie zwei mit moderner Technik ausgestattete Tagungsräume. Das neue Hotel Premier Inn Berlin Airport ist Teil des Business Parks Berlin, dem größten zusammenhängenden Gewerbepark der Bundeshauptstadt. Attraktiv ist nicht nur die Nähe zu zahlreichen Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Vertrieb oder Logistik, sondern auch die schnelle Anbindung zum Tesla-Werk Grünheide. Über den S-Bahnhof Grünburgallee gibt es zudem eine sehr gute Anbindung in das Berliner Zentrum.

„Das neue Flughafen-Hotel ist eine wichtige und passende Erweiterung unseres Übernachtungsangebots in der Bundeshauptstadt“, freut sich Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland: „Mit der heutigen Eröffnung sind in Berlin schon vier Premier-Inn-Hotels in Betrieb.“ Neben dem Haus am Flughafen BER können Gäste bereits am Alexanderplatz, in Charlottenburg und in Wilmersdorf einchecken. Ein weiteres Haus entsteht aktuell zudem in Köpenick, in Wasserlage direkt an der Dahme. „Dank dieser unterschiedlichen Standorte haben wir sowohl mit Blick auf touristisch als auch geschäftlich Reisende für jeden Bedarf und Geschmack etwas Passendes im Angebot“, betont Inge Van Ooteghem. Insgesamt umfasst das Portfolio des Unternehmens in Berlin bereits fast 1.200 Zimmer.

Am Berliner Flughafen sind die Premier Inn-Zimmer zwischen 19 und 24 Quadratmetern groß. Geleitet wird das Haus von Hotel Manager Jesus Gabriel Villalobos Granados. „Unser Team umfasst 21 Beschäftigte aus vielen Ländern der Welt. Gerade bei einer solchen Lage direkt am Flughafen ist diese Internationalität besonders wichtig, damit sich Reisende wohlfühlen.“

Eigentümer der Hotelimmobilie ist Premier Inn selbst. Bereits 2021 war das Projekt vom Entwickler PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH erworben worden. Der Developer mit Hauptsitz in Nürnberg realisiert seit über 25 Jahren erfolgreich Wohn- und Gewerbeimmobilien in deutschen Metropolregionen.





Über Premier Inn :

Premier Inn steht für traumhaft guten Schlaf und ein faires Preis-Leistungsverhältnis. In rund 50 Premier Inn- Hotels finden Geschäfts- wie Freizeitreisende ein Top-Angebot in zahlreichen deutschen Städten. Das kommt bei den Gästen gut an: Bereits über die Hälfte aller Premier Inn-Hotels kann einen „Travellers‘ Choice Award“ für Gästezufriedenheit von TripAdvisor vorweisen. Die Marke wurde zudem mehrfach ausgezeichnet: Unter anderem 2023 bei einem Test von Budgethotels durch den Fernsehsender n-tv als eine der Top 3-Marken mit dem Qualitätsurteil „sehr gut“ sowie im Jahr 2022 zweifach als arbeitgebendes Unternehmen auf Basis von kununu-Bewertungen als „Top-Arbeitgeber“ (freundin) und als „Most Wanted Employer“ (ZEIT). Insgesamt hat sich Premier Inn hierzulande rund 80 Standorte mit etwa 15.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert. Bei der Expansion führt die beliebte Hotelmarke ihre Erfolge aus dem Vereinigten Königreich fort: Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 840 Hotels, rund 84.000 Zimmern und einer fast 300-jährigen Geschichte. www.premierinn.de

Über Whitbread PLC:

Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub, thyme Bar + Grill sowie Whitbread Inns. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen. Es ist im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet. Als marktführendes Unternehmen in Großbritannien setzt Whitbread auch mit seinem Nachhaltigkeitsprogramm “Force For Good“ branchenweit Maßstäbe: So hat sich der Konzern unter anderem zum Ziel gesetzt, bis 2040 einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und gab 2021 die Ausgabe von grünen Anleihen in Höhe von rund 625 Mio. EUR bekannt. www.whitbread.com